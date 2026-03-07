《來桃園 舒華的家鄉》宣傳影片 日本東京新宿、韓國釜山、西門町同步播放

《來桃園 舒華的家鄉》宣傳影片在台北捷運西門站3號出口旁的大型螢幕播放。（圖由桃園市政府提供）

韓國人氣女團i-dle成員舒華擔任桃園觀光大使並拍攝宣傳影片《來桃園 舒華的家鄉》，在網路上掀起話題，桃園市政府觀光旅遊局即起在台北西門町、韓國釜山、日本東京新宿3地，同步透過大型戶外螢幕或數位看板播放影片，希望吸引更多旅客跟著舒華的腳步走訪桃園。

女團i-dle近日在台北市舉辦演唱會，桃市觀旅局拚觀光，選定年輕族群、國際旅客聚集的西門町，在台北捷運西門站3號出口旁的大型螢幕播放《來桃園 舒華的家鄉》，希望能帶動「跟著舒華遊桃園」的風潮。

觀旅局長陳靜芳說，韓國、日本部分也都在人流量大的交通樞紐播放廣告，韓國在釜山地鐵西面站，是2條地鐵路線交會的轉乘站，每日運量超過10萬人次；日本在東京新宿的大型戶外螢幕YUNIKA VISION播放，該地平日人流量可高達35萬人次。

陳靜芳說，舒華擔任桃園觀光大使後，宣傳影片與周邊宣傳品屢屢引發話題，並吸引許多舒華粉絲從各地來到桃園遊玩，觀旅局未來將在香港、新加坡、馬來西亞再推出傳遞桃園之美的新亮點，以發揮舒華的影響力與號召力，讓更多旅客認識桃園的人文風景、城市生活，感受舒華成長家鄉的魅力。

《來桃園 舒華的家鄉》宣傳影片在台北捷運西門站3號出口旁的大型螢幕播放。（圖由桃園市政府提供）

《來桃園 舒華的家鄉》宣傳影片在日本東京新宿的大型戶外螢幕YUNIKA VISION播放。（圖由桃園市政府提供）

