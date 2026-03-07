為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《來桃園 舒華的家鄉》宣傳影片 日本東京新宿、韓國釜山、西門町同步播放

    2026/03/07 11:08 記者周敏鴻／桃園報導
    《來桃園 舒華的家鄉》宣傳影片在台北捷運西門站3號出口旁的大型螢幕播放。（圖由桃園市政府提供）

    《來桃園 舒華的家鄉》宣傳影片在台北捷運西門站3號出口旁的大型螢幕播放。（圖由桃園市政府提供）

    韓國人氣女團i-dle成員舒華擔任桃園觀光大使並拍攝宣傳影片《來桃園 舒華的家鄉》，在網路上掀起話題，桃園市政府觀光旅遊局即起在台北西門町、韓國釜山、日本東京新宿3地，同步透過大型戶外螢幕或數位看板播放影片，希望吸引更多旅客跟著舒華的腳步走訪桃園。

    女團i-dle近日在台北市舉辦演唱會，桃市觀旅局拚觀光，選定年輕族群、國際旅客聚集的西門町，在台北捷運西門站3號出口旁的大型螢幕播放《來桃園 舒華的家鄉》，希望能帶動「跟著舒華遊桃園」的風潮。

    觀旅局長陳靜芳說，韓國、日本部分也都在人流量大的交通樞紐播放廣告，韓國在釜山地鐵西面站，是2條地鐵路線交會的轉乘站，每日運量超過10萬人次；日本在東京新宿的大型戶外螢幕YUNIKA VISION播放，該地平日人流量可高達35萬人次。

    陳靜芳說，舒華擔任桃園觀光大使後，宣傳影片與周邊宣傳品屢屢引發話題，並吸引許多舒華粉絲從各地來到桃園遊玩，觀旅局未來將在香港、新加坡、馬來西亞再推出傳遞桃園之美的新亮點，以發揮舒華的影響力與號召力，讓更多旅客認識桃園的人文風景、城市生活，感受舒華成長家鄉的魅力。

    《來桃園 舒華的家鄉》宣傳影片在台北捷運西門站3號出口旁的大型螢幕播放。（圖由桃園市政府提供）

    《來桃園 舒華的家鄉》宣傳影片在台北捷運西門站3號出口旁的大型螢幕播放。（圖由桃園市政府提供）

    《來桃園 舒華的家鄉》宣傳影片在日本東京新宿的大型戶外螢幕YUNIKA VISION播放。（圖由桃園市政府提供）

    《來桃園 舒華的家鄉》宣傳影片在日本東京新宿的大型戶外螢幕YUNIKA VISION播放。（圖由桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播