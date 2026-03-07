為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    金融業競相延攬AI與跨域人才 虛擬資產成新焦點

    2026/03/07 11:18 記者林曉雲／台北報導
    台大校園舉辦「大校園徵才博覽會」。（記者陳逸寬攝）

    台大校園舉辦「大校園徵才博覽會」。（記者陳逸寬攝）

    國立台灣大學今（7）日舉辦「VISION 2026台大校園徵才博覽會」，釋出約4萬個職缺。金融業競相延攬AI與跨域人才，虛擬資產成新焦點。

    玉山金控前進台大徵才，預計延攬約550名優秀多元跨域人才，以布局金融科技與國際市場發展。玉山銀行總經理林隆政表示，人才是企業發展的重要關鍵，玉山正邁向「金控2.0」發展階段，以銀行為核心整合證券、投信與保險等資源，並持續拓展海外市場，同時布局金融科技與ESG永續發展，未來在跨境金融、財富管理、資本市場與金融科技等領域都將持續擴大人才需求。

    林隆政表示，今年儲備幹部計畫預計招募50名儲備幹部，透過跨子公司與跨事業體輪調培訓，培養具備整合能力與國際視野的金融人才，依業務發展分為銀行業務、資本市場、交易銷售、量化金融、金融科技、AI大數據與資訊安全等領域。

    玉山金控科技長張智星表示，科技產業長期吸納AI與資訊人才，但金融業仍能吸引對金融市場有興趣的學生加入，近年包括比特幣、穩定幣等虛擬資產議題逐漸受到年輕世代關注，也讓不少學生對金融產業產生興趣，隨著政府推動虛擬資產相關法規，未來銀行業勢必參與相關市場，區塊鏈與資訊科技人才需求將持續增加。

    張智星也指出，企業徵才已從過去單向招募轉變為企業與人才之間的雙向選擇，有些學生選擇投入高科技產業，也有人看重金融業相對穩定的發展與專業能力培養，在銀行與金融機構工作能接觸第一手金融資訊與市場動態，對年輕人培養理財與資產管理能力具有優勢。

    金融業也同步擴大校園徵才，例如聯邦銀行持續擴大徵才，職缺涵蓋分行存匯人員、資訊科技、法遵與洗錢防制等多元人才；富邦金控宣布將招募近6900名金融與科技人才；國泰金控持續鎖定AI、資料分析與金融科技等跨域人才。

    台大校園舉辦「大校園徵才博覽會」。（記者陳逸寬攝）

    台大校園舉辦「大校園徵才博覽會」。（記者陳逸寬攝）

    台大校園舉辦「大校園徵才博覽會」。（記者陳逸寬攝）

    台大校園舉辦「大校園徵才博覽會」。（記者陳逸寬攝）

