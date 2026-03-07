花開好了！來台南168賞九重葛美景

新化168線大坑休閒農場前方的龍貓主題公車站，白花九重葛盛開中。（記者吳俊鋒攝）

進入春暖時節，台南新化168線道沿途的林家咖啡園藝、大坑休閒農場等知名景點，目前九重葛盛開中，已成為當地季節限定的觀光亮點，吸引遊客造訪、賞花。

林家園藝内的九重葛，大小逾200株，紫、粉、紅、白、黃等各式品種的花色包羅萬象，正值盛開，五彩繽紛，搭配山水造景，很有看頭。

台南168產業觀光發展協會理事長林伯壎表示，雖然去年入冬後，降雨偏少，但當地緊鄰虎頭埤風景區，水氣較為充足，九重葛開得一樣漂亮。

大坑休閒農場也很精彩，不僅有亮眼的粉紅系列，前方的龍貓主題公車亭，一旁更栽種了白花九重葛，目前盛放中，相當吸睛，是網美打卡的熱門景點。

除了九重葛之外，大坑休閒農場內還有紫色的錫葉藤系與麝香木，同步盛開，一次遊賞3種花海，值得推薦。

大坑休閒農場的九重葛也在盛開中，相當漂亮。（記者吳俊鋒攝）

林家咖啡園藝以九重葛知名，是新化168線上的熱門景點之一。（記者吳俊鋒攝）

大坑休閒農場內的錫葉藤，也陸續開花中。（記者吳俊鋒攝）

