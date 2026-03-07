萬金石馬拉松下週日登場 交通管制「懶人包」看這裡

「2026新北市萬金石馬拉松」路跑將實施大規模管制。（記者林嘉東翻攝）

年度路跑盛事「2026新北市萬金石馬拉松」將於3月15 日（下週日）清晨6點開跑。今年吸引近1.3萬名國內、外好手共襄盛舉，由於賽道橫跨萬里、金山及石門區，金山警分局為確保活動順利，將於當日凌晨起實施大規模管制，提醒用路人避開管制路段。

金山分局指出，金山警分局配合新北市萬金石馬拉松賽事從15日清晨6點起跑至下午1點止結束，將從當天凌晨0時許至下午2時許實施交通管制，管制主要區域，沿台2線自萬里鎮北宮、下社路口至石門加油站，萬里往淡水方向全線封閉，管制期間實施調撥車道，由台2線萬里往金山方向車道封閉，改由金山往基隆方向車道實施調撥通行。

金山警分局在交通管制期間規劃多條替代道路：金山市區，從法鼓路與三界壇路進出台2線與中山路。野柳風景區，清晨6點至8點半，全線封閉禁止進出；8點半以後可由山區道路（玉田路）前往。磺港地區，可由社寮聯絡道進入金山市區，再循循法鼓路與三界壇路銜接台2線。

至於停車區域，警方規劃多處路邊停車區，包括玉田路（500部）、獅頭路（305部）、萬里漁港等，並於獅頭路、中福路、白宮行館等地設有接駁車，建議民眾多加利用。

警方提醒，所有車輛在管制期間禁止跨越賽道，且管制區域內嚴禁臨時停車。若民眾當日有開車需求，請於3月14日晚上8點前將車輛移至非管制區，違規車輛將逕行拖吊。

