日月潭「粉紅勝地」！ 纜車站300棵富士櫻大滿開

日月潭纜車站富士櫻盛開，在藍天、綠林與空中纜車陪襯下，讓櫻花更加粉嫩亮麗。（日管處提供）

日月潭櫻花季3月進入最後階段，目前位在日月潭纜車站的富士櫻，花況正值滿開，纜車站停車場廣植300棵粉嫩櫻花，燦爛花朵在翠綠山巒與鮮豔空中纜車陪襯下，讓櫻花更顯嬌嫩，繁盛景象猶如「粉紅勝地」，預計花期可到3月中。

日月潭風景區管理處表示，前些日子雖然潭區有下雨，不過纜車站櫻花正值盛開，花朵相當強韌，因此目前花況仍維持得很好，尤其白天天氣穩定，更展現花朵粉嫩色彩，民眾若到潭區行經纜車站，不妨停下腳步歇息，欣賞美麗的春櫻風景。

管理日月潭纜車站的九族文化村說，纜車站停車場主要種植富士櫻，數量約有300棵，相較九族園區內的櫻花如八重櫻，開花期集中在2月下旬，富士櫻的花期稍晚，大多在3月上旬開花，目前正是盛花期，預計花期可到3月中，民眾可把握機會，來到潭區可順道至纜車站賞景、賞櫻。

日月潭纜車站櫻花盛開，300棵富士櫻展現「粉紅勝地」美景。（日管處提供）

日月潭纜車站300棵富士櫻盛開，預計花期可到3月中。（日管處提供）

