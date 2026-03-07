為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日月潭「粉紅勝地」！ 纜車站300棵富士櫻大滿開

    2026/03/07 10:24 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭纜車站富士櫻盛開，在藍天、綠林與空中纜車陪襯下，讓櫻花更加粉嫩亮麗。（日管處提供）

    日月潭纜車站富士櫻盛開，在藍天、綠林與空中纜車陪襯下，讓櫻花更加粉嫩亮麗。（日管處提供）

    日月潭櫻花季3月進入最後階段，目前位在日月潭纜車站的富士櫻，花況正值滿開，纜車站停車場廣植300棵粉嫩櫻花，燦爛花朵在翠綠山巒與鮮豔空中纜車陪襯下，讓櫻花更顯嬌嫩，繁盛景象猶如「粉紅勝地」，預計花期可到3月中。

    日月潭風景區管理處表示，前些日子雖然潭區有下雨，不過纜車站櫻花正值盛開，花朵相當強韌，因此目前花況仍維持得很好，尤其白天天氣穩定，更展現花朵粉嫩色彩，民眾若到潭區行經纜車站，不妨停下腳步歇息，欣賞美麗的春櫻風景。

    管理日月潭纜車站的九族文化村說，纜車站停車場主要種植富士櫻，數量約有300棵，相較九族園區內的櫻花如八重櫻，開花期集中在2月下旬，富士櫻的花期稍晚，大多在3月上旬開花，目前正是盛花期，預計花期可到3月中，民眾可把握機會，來到潭區可順道至纜車站賞景、賞櫻。

    日月潭纜車站櫻花盛開，300棵富士櫻展現「粉紅勝地」美景。（日管處提供）

    日月潭纜車站櫻花盛開，300棵富士櫻展現「粉紅勝地」美景。（日管處提供）

    日月潭纜車站300棵富士櫻盛開，預計花期可到3月中。（日管處提供）

    日月潭纜車站300棵富士櫻盛開，預計花期可到3月中。（日管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播