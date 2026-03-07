為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春太暖、花先開 台南玉井紫爆美景提前上演

    2026/03/07 10:29 記者吳俊鋒／台南報導
    雙秀園門口的錫葉藤進入盛開期，紫爆夢幻提前上演。（記者吳俊鋒攝）

    雙秀園門口的錫葉藤進入盛開期，紫爆夢幻提前上演。（記者吳俊鋒攝）

    受到暖冬的影響，知名的台南玉井區雙秀園老欉錫葉藤提早約半個月盛開，目前綻放率已逾6成，「紫爆」花海的夢幻美景正上演中，相當迷人，正值週休假期，民眾準備衝一波。

    雙秀園位於玉井沙田里，緊鄰台3線，以春季限定的錫葉藤花海而遠近馳名，尤其店門口栽種近30年的老欉，是最亮眼的招牌，現場免費參觀，路過民眾駐足遊賞，爭相合影，已成為當地的人氣景點之一。

    業者羅賓表示，原本3月初才陸續綻放，因今年冬季整體氣溫偏高，提早進入盛開期，園區除了紫花錫葉藤之外，還有白色系列，大小植栽達上千株，一片繽紛世界。

    羅賓指出，園區內還有各式植栽，包含九重葛、木百合、香水梅、跳舞女郎，以及黃金樹牡丹等，歡迎大家一起來遊賞。

    雙秀園錫葉藤盛放時的夢幻美景，引人入勝，店門口的招牌地標，屬於小花品種，盛開時，猶如紫色的大陽傘，相當搶眼，之前被喻為玉井的觀光秘境，現在已是打卡熱點。

    受到暖冬的影響，錫葉藤提前開花。（記者吳俊鋒攝）

    受到暖冬的影響，錫葉藤提前開花。（記者吳俊鋒攝）

    雙秀園內除了紫花系列之外，還有白色的錫葉藤，也很漂亮。（記者吳俊鋒攝）

    雙秀園內除了紫花系列之外，還有白色的錫葉藤，也很漂亮。（記者吳俊鋒攝）

