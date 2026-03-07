為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄市辦節電競賽 首獎近9萬元Gogoro

    2026/03/07 10:30 記者葛祐豪／高雄報導
    「115年高雄市節電競賽」展開。（經發局提供）

    「115年高雄市節電競賽」展開。（經發局提供）

    高雄市經發局今（7日）宣布舉辦「115年高雄市節電競賽」，凡購買一級能源效率電器產品，並於今年7月或8月電費單用電量低於去年同期，依節電比率最高者獲勝；首獎是近9萬元的Gogoro電動機車，總獎勵金合計達60萬元。

    高雄市經發局長廖泰翔表示，鼓勵市民與商家透過汰換老舊家電，實踐綠色生活，今年節電競賽分為「家戶組」與「商家組」，只要在114年至活動報名截止前，購買一級能源效率產品如冷氣、冰箱、除濕機等12類指定家電，都可報名參加競賽，並於夏季期間成功降低用電量者，就有機會獲得高額獎品。

    家戶組及商家組最大獎可獲得價值近9萬元的Gogoro電動機車（各1名），二獎至四獎包含一級能效除濕機、手持式吸塵器、節能DC電風扇，共有40個獎項，還有80名五獎的1500元禮券，歡迎民眾及商家踴躍參加；另若符合將老舊「冷氣」或「冰箱」汰換為一級能效者，將再抽出80名汰換家電鼓勵獎。

    經發局進一步說明，節電競賽盼號召市民加入節電行動行列，從家庭到商家一起節約用電，讓節能不再只是口號。活動報名至今年8月14日止，預計10月初公布得獎名單，10月19日至23日領獎。詳情請上「高雄省電A咖」臉書粉專或「高雄綠能資訊平台」查詢。

    「115年高雄市節電競賽」獎品豐富。（經發局提供）

    「115年高雄市節電競賽」獎品豐富。（經發局提供）

