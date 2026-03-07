為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    街頭舉牌臨時工進化版！安全島搭小帳棚休息滑手機 民眾傻眼

    2026/03/07 10:25 記者翁聿煌／新北報導
    原本是舉廣告牌的臨時工，在馬路中的安全島上搭起小帳棚休息滑手機。（記者翁聿煌攝）

    原本是舉廣告牌的臨時工，在馬路中的安全島上搭起小帳棚休息滑手機。（記者翁聿煌攝）

    台北街頭常見有臨時工在十字路口負責舉新建案廣告牌打工，但是有民眾在新北市中和區中山路二段、建一路與橋和路四叉路口，看到有舉牌臨時工在路中央的安全島「上班」，把廣告牌綁在燈柱上，再搭起遮風蔽雨的小帳棚、坐在摺疊椅上滑手機，讓路過民眾和駕駛人全都看傻眼，由於他的工作樣態已違反「道路交通管理處罰條例」和「廢棄物清理法」，事後已由清潔隊人員勸離。

    警界人士指出，一般常見的舉廣告牌臨時工，多以站立方式在十字路口舉牌，處於有無「足以阻礙交通」的模糊地帶，警方體諒很多臨時工都是經濟弱勢者或街友，站在街頭風吹日曬賺點微薄工資，通常會睜一隻眼、閉一隻眼予以包容。

    但是有些臨時工為節省體力，逕將廣告牌綁在路旁的燈柱上，環保局表示，依據「廢棄物清理法」第27條規定，將廣告牌綑綁在燈桿上，視同違規張貼小廣告可處1200元至6000元罰鍰，但會先行勸導，臨時工往往一見到清隊員上前，會馬上解開綁繩，就能過關；但是如果現場只見廣告牌、不見人影，沒有臨時工在旁，隊員就會依據廣告牌上的建設公司開罰。

    警方人士指出，像是中和區這位臨時工坐著「上班」的情況，依據道交條例第78條第四款提到，在交通頻繁之道路附近坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通者，得處300元罰鍰。

    經過區公所社會課派人到場關心，他表示自己並非街友，活動式帳棚是他「上班」時用來遮風擋雨，「下班」就會帶走，唯其行為已構成在公共區域堆置廢棄物的情況，在轄區清潔隊員到場勸導後已自行移除。

    街頭舉廣告牌臨時工，在車來車往的馬路中安全島搭小帳棚休息滑手機。（記者翁聿煌攝）

    街頭舉廣告牌臨時工，在車來車往的馬路中安全島搭小帳棚休息滑手機。（記者翁聿煌攝）

    原本是街頭舉廣告牌的臨時工，在馬路中的安全島上搭起小帳棚，引發過往人車側目。（記者翁聿煌攝）

    原本是街頭舉廣告牌的臨時工，在馬路中的安全島上搭起小帳棚，引發過往人車側目。（記者翁聿煌攝）

