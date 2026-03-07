台大徵才博覽會起跑 企業釋4萬職缺搶人才

國立台灣大學今（7）日舉辦「VISION 2026台大校園徵才博覽會」。（記者陳逸寬攝）

國立台灣大學今（7）日舉辦「VISION 2026台大校園徵才博覽會」，以「生成式職涯領航─跨域AI賦能人文共創無界」為主題，聚焦AI浪潮下的人才需求，強調跨域能力與科技素養，包括台積電等347家國內外企業設攤，提供約4萬個職缺，其中7成企業提供跨域職缺，成為今年規模最大的校園徵才活動之一。

台大校長陳文章表示，面對AI時代快速變化，台大學生除培養專業能力，也必須具備跨領域學習能力、國際視野與實務經驗，台大已設置283個「領域專長模組」，鼓勵學生跨院系修課，例如文學院學生可能修習機器人或半導體相關課程，理工學生也可能選修歷史、哲學等人文課程，培養多元能力，台大近年推動「Beyond Fulfillment」計畫，去年約有1500名學生出國見習，除了專業能力，學生面對挫折的韌性、團隊合作與利他精神，都是重要能力。

請繼續往下閱讀...

重點專區設置「國際人才培育暨永續專區」，聚焦多元背景與國際化職缺，半導體科技業包括ASML（艾司摩爾）首場徵才、台積電預辦登積計畫、緯創及華碩擴大招募AI專才，不少喊出碩士起薪160萬至200萬。台大也邀請多位校友包括豐譽營造董事長賴佑燁、台灣大哥大總經理林之晨及百仕聯總經理謝雲帆等分享跨域發展與產業實務觀察。

開幕式由馬來西亞非物質文化遺產「二十四節令鼓」表演團隊與台大機械系教授郭重顯團隊合作，透過鼓聲節奏結合機械手臂互動演出，也展示台大研發的機器人「NTUman」及「ASRMAN」，並結合土木系舞龍表演，展現科技應用與人文創意的多元成果。

志聖工業總經理梁又文表示，全球半導體與科技產業快速發展，企業對人才的需求與過去大不相同，徵才不再是單向選擇，而是企業與人才之間「雙向信任與理解」的過程，除了專業能力，更重視價值觀、團隊合作精神與國際視野，人才背景也越來越多元，過去多以機械工程背景為主，現在物理、電機、資工等人才都成為重要力量，該公司近年積極推動實習制度，去年暑期實習生人數約占比10分之1，其中約2成來自台大，培養更多跨域科技人才。

台大政治系四年級學生李瑞霖表示，台大學生面對畢業，多有嚴重的求職焦慮，因此台大辦理企業徵才活動，對學生一定有幫助，然而很多同學都開玩笑說這些徵才活動是「電資徵才活動」，他去年台大在徵才博覽會想找實習機會，但因為是「政治系」，就曾遭企業人資「冷眼相待」。

台大校長陳文章表示，面對AI時代快速變化，台大學生除培養專業能力，也必須具備跨領域學習能力、國際視野與實務經驗，台大已設置283個「領域專長模組」，鼓勵學生跨院系修課。（記者陳逸寬攝）

開幕式展示台大研發的機器人「NTUman」及「ASRMAN」，並結合土木系舞龍表演，展現科技應用與人文創意的多元成果。（記者陳逸寬攝）

台大徵才博覽會，玉山銀行攤位。（記者陳逸寬攝）

台大徵才博覽會，玉山銀行攤位。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法