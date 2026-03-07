新北推認養成犬入新厝6好禮 搭AI媒合助毛孩找到新家

新北市動物保護防疫處推出「新北認養成犬入新厝6好禮」，凡至8所動物之家認養成犬，即可獲得睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆及雨衣等實用用品，並與國立中興大學合作提供犬隻行為免費諮詢服務。（動保處提供）

為鼓勵民眾至公立動物之家認養犬隻，新北市動物保護防疫處推出「新北認養成犬入新厝6好禮」，凡至8所動物之家認養成犬，即可獲得睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆及雨衣等實用用品，並與國立中興大學合作提供犬隻行為免費諮詢服務。同時也與數位發展部數位產業署共同研發「AI寵物認養媒合系統」，透過條件篩選協助民眾媒合理想毛寶貝，讓認養更簡單有趣。

動保處長楊淑方指出，新北共有8所動物之家，包含板橋、中和、五股、三芝、淡水、八里、新店、瑞芳，其中所屬八里動物之家的收容犬「LUCY」，7年前被通報在泰山區大科路附近流浪，當時全身爬滿壁蝨並罹患毛囊蟲症，皮膚病嚴重。經過長時間治療與照護，終於長出健康毛髮。志工彭先生表示，「LUCY」個性親人、喜歡與人互動，學習指令速度快，是適合陪伴的居家犬。

楊淑方表示，為鼓勵民眾至公立動物之家認養犬隻，今年再加碼認養福利，凡認養熟齡、身心殘疾或長期收容等不易認養犬隻，除提供終身免費醫療諮詢、疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥外，也與中興大學合作提供犬隻行為免費諮詢，由專家協助飼主處理毛寶貝行為問題。

楊淑方說，新北市長期推動「認養不棄養」與動物保護觀念，希望透過多元措施協助更多收容動物回歸家庭。民眾可至動保處官網認養專區查詢收容資訊，或到各動物之家實地參觀，給等待中的毛寶貝一個新家。想了解更多認養資訊，可查詢動保處官網網址或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁。

用科技輔助媒合認養毛寶貝。（動保處提供）

八里「LUCY」帶著滿滿的幸福回家。（動保處提供）

