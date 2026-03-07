為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北推認養成犬入新厝6好禮 搭AI媒合助毛孩找到新家

    2026/03/07 10:03 記者羅國嘉／新北報導
    新北市動物保護防疫處推出「新北認養成犬入新厝6好禮」，凡至8所動物之家認養成犬，即可獲得睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆及雨衣等實用用品，並與國立中興大學合作提供犬隻行為免費諮詢服務。（動保處提供）

    新北市動物保護防疫處推出「新北認養成犬入新厝6好禮」，凡至8所動物之家認養成犬，即可獲得睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆及雨衣等實用用品，並與國立中興大學合作提供犬隻行為免費諮詢服務。（動保處提供）

    為鼓勵民眾至公立動物之家認養犬隻，新北市動物保護防疫處推出「新北認養成犬入新厝6好禮」，凡至8所動物之家認養成犬，即可獲得睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆及雨衣等實用用品，並與國立中興大學合作提供犬隻行為免費諮詢服務。同時也與數位發展部數位產業署共同研發「AI寵物認養媒合系統」，透過條件篩選協助民眾媒合理想毛寶貝，讓認養更簡單有趣。

    動保處長楊淑方指出，新北共有8所動物之家，包含板橋、中和、五股、三芝、淡水、八里、新店、瑞芳，其中所屬八里動物之家的收容犬「LUCY」，7年前被通報在泰山區大科路附近流浪，當時全身爬滿壁蝨並罹患毛囊蟲症，皮膚病嚴重。經過長時間治療與照護，終於長出健康毛髮。志工彭先生表示，「LUCY」個性親人、喜歡與人互動，學習指令速度快，是適合陪伴的居家犬。

    楊淑方表示，為鼓勵民眾至公立動物之家認養犬隻，今年再加碼認養福利，凡認養熟齡、身心殘疾或長期收容等不易認養犬隻，除提供終身免費醫療諮詢、疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥外，也與中興大學合作提供犬隻行為免費諮詢，由專家協助飼主處理毛寶貝行為問題。

    楊淑方說，新北市長期推動「認養不棄養」與動物保護觀念，希望透過多元措施協助更多收容動物回歸家庭。民眾可至動保處官網認養專區查詢收容資訊，或到各動物之家實地參觀，給等待中的毛寶貝一個新家。想了解更多認養資訊，可查詢動保處官網網址或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁。

    用科技輔助媒合認養毛寶貝。（動保處提供）

    用科技輔助媒合認養毛寶貝。（動保處提供）

    八里「LUCY」帶著滿滿的幸福回家。（動保處提供）

    八里「LUCY」帶著滿滿的幸福回家。（動保處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播