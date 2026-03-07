桃竹苗3月間21場大型校園徵才博覽會 逾5萬個工作機會

勞動部勞動力發展署3月間將與大專校院合作舉辦21場「大型校園徵才博覽會」。（資料照，桃竹苗分署提供）

勞動部勞動力發展署3月間與中央、陽明交通、清華、聯合大學等20所大專校院，合作舉辦21場「大型校園徵才博覽會」，集結1800餘家廠商、超過5萬個工作機會，希望在畢業季來臨前，協助大專校院青年順利銜接職場，相關資訊可洽詢桃竹苗分署官網。

桃竹苗分署長賴家仁說，參與大型校園徵才博覽會的企業，橫跨科技製造、工程建設、金融服務、社會人文等領域，活動聚焦企業實際用人需求，提供智慧製造、數位科技、工程管理、營運服務等多元職涯起點，並透過跨國就業媒合機制，盼能拓展青年們的海外就業視野。

賴表示，勞動部2023年起推動「投資青年就業方案第二期」，4年來已投入近160億元支持青年的職涯探索、技能培訓、就業銜接等各階段需求，桃竹苗分署同步推動「支援青年就業計畫」，最高可領4萬8000元，助青年安心就業，以及「青年跨域就業促進補助」，最高9萬6000元，結合了租屋與異地就業交通補助，降低青年跨縣市就業負擔並提升留任與穩定度。

