連假垃圾爆量！彰化最熱門晨間收運站民眾撲空 清潔隊說話了！

彰化市三民路兒童公園的晨間垃圾清運站超受歡迎，在228連假最後一天的3月1日，出現兩部垃圾車滿載要提早開走，讓許多趕來倒垃圾的民眾大為傻眼。（民眾提供）

彰化市晨間定點垃圾收運站，因為全年無休，大受歡迎，其中最熱門的就是三民路兒童公園，但民眾反應，日前有兩部垃圾車竟然垃圾收滿了，就提前10分鐘離開，讓趕來倒垃圾的民眾全傻眼，只好把垃圾再拿回家。對此，彰化市清潔隊表示，當天有再派遣空車前往，因為沒有說明清楚，才造成民眾誤會！

民眾表示，彰化市三民路兒童公園的晨間定點垃圾收運站，收運時間為上午6點半到8點半，因為附近住戶多，每天都有超過千人來倒垃圾，從來都沒有聽說過垃圾車會提早開走，當天是3月1日星期日，8點20分要倒垃圾才發現，現場兩部垃圾車都已滿載，居民只好把手上的垃圾再帶回家，真是太扯了。

彰化市清潔隊長張筱薇表示，3月1日是228連假的最後一天，由於星期日的沿線垃圾收運服務也休息，使得全市5大晨間定點清運站的垃圾都大爆滿，而三民路的兒童公園本來就是最大站，天天都是出動2部垃圾車、1部回收車，再加上1部專收生廚餘的車輛，在現場服務。

張筱薇指出，當天兩部垃圾車在8點20分左右就已經滿載裝不下，因為要調派第3部垃圾車前往要一點時間，所以，現場人員請民眾趕時間的話，就直接拿到清潔隊倒垃圾，可能在溝通上沒有說明清楚，才造成誤會，後來緊急加派車輛，也全數清運完成。

張筱薇強調，未來晨間定點清運部分，在服務時間都不會提早結束，當垃圾車全滿就會調度車輛前往，全力為民眾服務。

彰化市最熱門的晨間垃圾清運站，就是三民路兒童公園，天天光是資源回收量都很驚人。（彰化市清潔隊提供）

