為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    連假垃圾爆量！彰化最熱門晨間收運站民眾撲空 清潔隊說話了！

    2026/03/07 10:08 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市三民路兒童公園的晨間垃圾清運站超受歡迎，在228連假最後一天的3月1日，出現兩部垃圾車滿載要提早開走，讓許多趕來倒垃圾的民眾大為傻眼。（民眾提供）

    彰化市三民路兒童公園的晨間垃圾清運站超受歡迎，在228連假最後一天的3月1日，出現兩部垃圾車滿載要提早開走，讓許多趕來倒垃圾的民眾大為傻眼。（民眾提供）

    彰化市晨間定點垃圾收運站，因為全年無休，大受歡迎，其中最熱門的就是三民路兒童公園，但民眾反應，日前有兩部垃圾車竟然垃圾收滿了，就提前10分鐘離開，讓趕來倒垃圾的民眾全傻眼，只好把垃圾再拿回家。對此，彰化市清潔隊表示，當天有再派遣空車前往，因為沒有說明清楚，才造成民眾誤會！

    民眾表示，彰化市三民路兒童公園的晨間定點垃圾收運站，收運時間為上午6點半到8點半，因為附近住戶多，每天都有超過千人來倒垃圾，從來都沒有聽說過垃圾車會提早開走，當天是3月1日星期日，8點20分要倒垃圾才發現，現場兩部垃圾車都已滿載，居民只好把手上的垃圾再帶回家，真是太扯了。

    彰化市清潔隊長張筱薇表示，3月1日是228連假的最後一天，由於星期日的沿線垃圾收運服務也休息，使得全市5大晨間定點清運站的垃圾都大爆滿，而三民路的兒童公園本來就是最大站，天天都是出動2部垃圾車、1部回收車，再加上1部專收生廚餘的車輛，在現場服務。

    張筱薇指出，當天兩部垃圾車在8點20分左右就已經滿載裝不下，因為要調派第3部垃圾車前往要一點時間，所以，現場人員請民眾趕時間的話，就直接拿到清潔隊倒垃圾，可能在溝通上沒有說明清楚，才造成誤會，後來緊急加派車輛，也全數清運完成。

    張筱薇強調，未來晨間定點清運部分，在服務時間都不會提早結束，當垃圾車全滿就會調度車輛前往，全力為民眾服務。

    彰化市最熱門的晨間垃圾清運站，就是三民路兒童公園，天天光是資源回收量都很驚人。（彰化市清潔隊提供）

    彰化市最熱門的晨間垃圾清運站，就是三民路兒童公園，天天光是資源回收量都很驚人。（彰化市清潔隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播