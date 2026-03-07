台灣燈會TEAM TAIWAN大遊行今傍晚登場 嘉義郵局i郵箱體驗也夯

台灣燈會的嘉義郵局特色攤位，昨邀請藝人逸祥等人與民眾互動、送好禮。（嘉義郵局提供）

2026台灣燈會在元宵節後迎來首個週末，今傍晚6點45分舉辦「TEAM TAIWAN 大遊行」，共有超過30組團隊、逾千人參加，號召民眾到場共同為赴日參加2026世界棒球經典賽的台灣隊加油打氣。

嘉義縣政府表示，今遊行隊伍將從燈會區的博愛路走到信義一路到太子大道，紙風車劇團「雨馬」、「燈怪」、中華職棒啦啦隊及球員、 日本青森睡魔等30組表演團隊輪番登場；主舞台區從晚間6點到10點，安排雲火INFERNO火舞團、西螺鳳山館、新竹交響管樂團表演的 《燃光祈願曲》等節目；晚間6點35分至45分，嘉義縣立棒球場、田徑場周邊空域則有無人機展演。

中華郵政嘉義郵局燈會期間在市集區設置特色行銷攤位，昨晚邀請藝人逸祥、郵局正妹、嘉義縣消防局猛男與民眾互動，實際體驗「i郵箱」寄取件，每天上百人排隊體驗。

嘉義郵局局長陳雍宗說，此次台灣燈會展售多款結合燈會主視覺與在地元素的集郵商品、郵摺、個人化郵票，並推出限量驚喜福袋；現場同步辦理防詐騙宣導活動，贈送可愛貼紙型宣導DM，加深民眾對防詐觀念印象；此外，為推廣智慧物流服務，設置「行動i郵車」體驗區，讓民眾實際操作體驗i郵箱寄取件服務。

陳雍宗表示，嘉義郵局秉持「以客為尊，提供誠信效率服務」核心精神，透過參與台灣燈會在嘉義舉辦的年度盛事，提升郵政品牌形象，讓全國各地遊客認識郵政多元服務，一同留下屬於嘉義燈會的閃耀回憶。

嘉義郵局設置特色攤位，推廣多元郵政服務。（嘉義郵局提供）

