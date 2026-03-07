全國技藝競賽、亞洲技能競賽奪138獎 新北續推國中技藝教育課程

新北高工呂治寬奪亞洲技能競賽金牌。（新北市教育局提供）

114學年度全國技藝競賽中，新北市教育局長張明文指出，新北學子勇奪50座金手獎、82座優勝，總計132項獎項創歷年新高，2025年亞洲技能競賽更有6位國手榮獲5金1銀，優秀成績奠基於長期耕耘的培育體系，新北80所國中皆有開設國中技藝教育課程，學子如對於未來科技、專業技能及職業試探有興趣，即日起可洽各國中輔導室，課程全部免費。

教育局表示，亞洲技能競賽金牌國手呂治寬就讀新北高工，在政策支持與長期培訓機制下，5年內累積7面全國競賽金牌。

教育局指出，114學年度全國高中技藝競賽機器人職類金手獎全國第1名的鶯歌工商資訊科學生李毓祐、徐睿辰，則是在國中階段透過職探體驗營隊培養興趣，進入技高後結合大專與業界資源密集實作訓練，逐步厚植實力。

選手優異成績的背後，優秀教練團隊功不可沒，教育局說，新北高工教師陳錫齡長期投入國手培訓，2025亞洲技能競賽指導2位金牌選手；樟樹國際實中教師鄭姿蓉連續4年帶領學生奪下6座金手獎與3座團體獎。

教育局表示，在半導體、AI與智慧製造等產業趨勢下，新北讓科技提早走進學習現場，規劃新北半導體聯盟，結合16所職探中心推動半導體試探課程，串聯科技大學與產業資源，學生在校期間即可接觸產業實境；2026年起推動「未來科技人才鏈」計畫，佈局半導體、綠能、AI、智慧製造、無人機、AR/VR、5G應用、區塊鏈等9大領域，2030年前完成七所技高全面布建；此外，新北市80所國中皆有開設國中技藝教育課程，學子即起可洽各國中輔導室，課程全部免費。

鶯歌工商李毓祐（右）、徐睿辰（左）勇奪全國技藝競賽機器人全國第1名。（新北市教育局提供）

