人權補課潮席捲社會 台南串聯湯德章大道與人權月傳承民主

南市府將台灣文學館至土地銀行間的中正路段更名為「湯德章大道」。（記者洪瑞琴攝）

近年台灣社會對「轉型正義」議題的關注持續升溫，在多起公共討論與歷史議題再度被提起的氛圍下，人權歷史也引發社會廣泛關注與反思，掀起一股重新認識威權時代歷史的「人權補課」潮。

市長黃偉哲指出，為深化民主價值與人權意識，市府多年來推動多項具有象徵意義的紀念制度與公共行動。例如將每年4月7日訂為「言論自由日」，紀念民主前輩鄭南榕為追求言論自由所展現的精神；並將3月13日訂為「正義與勇氣紀念日」，追思在228事件中殉難的湯德章律師。

請繼續往下閱讀...

此外，市府於2022年設立南市228紀念館，並將台灣文學館至土地銀行間的中正路段更名為「湯德章大道」，透過公共空間與歷史記憶的連結，讓民主與自由的精神在城市中持續被看見。

文化局表示，近年透過研究出版、場址調查、標誌設置、展覽與教育推廣等多元方式，逐步累積台南人權歷史的重要成果。2019年至2023年間，在國家人權博物館補助下完成4期人權歷史場址調查，共盤點79處相關場址並出版四輯專書；同時也出版《正義與勇氣－湯德章》、《本町草花街的臺語博士：王育德的故事》等人權繪本，以及林傳凱《白牆與粉筆灰》等研究著作。

文化局也設置「正義與勇氣之路」歷史標示，並在原民生綠園與新營圓環完成不義遺址標誌設置，透過走讀、講座與藝術工作坊等活動，帶領民眾認識臺南的人權歷史。自2024年起，市府也策劃「台南人權月」，結合展覽、音樂與公共討論，讓人權議題走入城市文化生活。

文化局長黃雅玲表示，推動人權研究與文化行動，不只是為了保存歷史記憶，更希望讓社會理解威權時代的歷史脈絡，未來也將持續透過展覽、出版與教育活動，共同守護自由、正義與民主的價值。

台南陸續完成不義遺址標誌設置，透過走讀認識人權歷史。（南市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法