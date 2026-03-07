他台日戰賽前神預測「13：0」 網友朝聖讚先知急問台股、運彩

世界棒球經典賽昨日上演「台日大戰」，台灣隊面對地主日本隊火力全開，但日本隊在王牌球星大谷翔平（見圖）領軍下火力全開，大谷翔平在2局上先是轟出滿貫全壘打，之後再補上一支安打，帶領日本隊一路拉開比數差距。（資料照，特派記者陳志曲攝）

2026年世界棒球經典賽C組預賽「台日大戰」昨（6日）晚間在東京巨蛋登場，台灣隊遭日本隊以0：13扣倒，連日本媒體也大感震撼。而在網路社群則有網友發現，在賽事前一天的5日深夜，就有網友精準預測到「13：0」的比分，昨日賽事結果出爐後也引發大批網友前往朝聖，除了稱這名網友為「先知」，還有人敲碗「能幫預測台股走勢嗎？」

世界棒球經典賽昨日上演「台日大戰」，台灣隊面對地主日本隊火力全開，但日本隊在王牌球星大谷翔平領軍下火力全開，大谷翔平在2局上先是轟出滿貫全壘打，之後再補上一支安打，帶領日本隊一路拉開比數差距，讓台灣隊仍以0比13吞敗。

請繼續往下閱讀...

不過就在比賽前一天，有網友於5日深夜在threads上的一則討論中留言稱「我感覺明天被日本打爆，尤其先發鄭浩鈞....他的球真的很容易被打飛出去。13:0 七局結束，台灣連兩場掛蛋被完封。日本是一座高牆，難以翻越，尤其是經典賽的日本」。

這番內容在昨日比賽結束後也迅速引發網友熱議，由於事前預測與實際比賽情況很接近，讓網友紛紛留言直呼「本來想叫你酸民，但看到是23小時前發的，想叫你算命」、「你是未來人嗎？」、「你是先知！」、「神預測欸⋯」、「看到你的回覆是22小時前，我起雞皮疙瘩」、「這位哥們，你未來穿越回來的嗎？」、「告訴我今年世界杯誰會贏？」，有網友更笑稱「先生您好，這裡是時空間管理局。您的行為已違反時空旅行管理辦法，請儘速按下您座艙上的Reset鍵還原本時空人類記憶以免繼續觸法，謝謝。」

還有不少網友笑稱「請問明天捷克比分幾比幾，運彩怎麼下，」、「請問你那邊的台積電多少，人類文明在西元幾年時能穿越時空？」、「你是鬼吧，可以報一下下屆威力彩嗎？」、「求漲停板的股票」、「請問台股會到40000點嗎」，也有人笑稱「你是不是找到脆的bug，知道怎麼在10分鐘之後修改內容」。

世界棒球經典賽昨日上演「台日大戰」，在賽事前一天的5日深夜，就有網友精準預測到「13：0」的比分，昨日賽事結果出爐後也引發大批網友前往朝聖，除了稱這名網友為「先知」，還有人敲碗「能幫預測台股走勢嗎？」（圖擷自threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法