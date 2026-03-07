隨著海龜路跑遊望安 即日起開放報名

暢遊望安古厝，望安路跑不競速體驗澎湖慢遊生活。（澎管處提供）

望安首創綠蠵龜產卵棲地保護區，島上「好善堂」石碑紀錄百年以前保育理念，也因此有「綠蠵龜故鄉」之稱。交通部觀光署澎湖國家風景區管理處結合在地獨特的玄武岩地景、花宅聚落、綠蠵龜生態、手作體驗及潮間帶、水域活動體驗等多項資源，打造兼具生態教育與永續理念的主題遊程；首場「隨著海龜深度漫遊望安」的約跑活動，將於3月28日至29日登場。

首場活動2天1夜，以不競速、低強度的環島公路（11k）路跑為主軸，沿途串聯多個望安鄉著名景點，包含擁有戰地遺跡的鴛鴦窟、在地信仰中心水垵李王宮、登高望遠的天台山、百年歷史的花宅聚落，以及綠蠵龜的產卵棲地網垵口沙灘。邀請台灣愛龜協會理事長（海龜爸爸）陳久林先生，解說海龜保育、救傷、餵食或觀察沙灘爬行的痕跡等專業的知識，以及多年來的保育成果。

翌日，透過走讀與口述故事方式，引領遊客深入瞭解超過300年歷史的花宅聚落發展與日常生活樣貌；以及黑糖糕DIY 手作體驗課程，多元角度感受望安的人文底蘊與島嶼生活樣貌。

澎管處表示，望安主題旅遊自今年3月起至8月底，規劃辦理3種不同主題8場次活動，後續將再推出1場人文體驗約跑，5場水域體驗活動（包含SUP立式划槳及珊瑚復育體驗），以及1場清淨望安角落的淨灘活動。報名網址：https://forms.gle/kZJFcDCDsMVneFWb6，活動聯絡窗口：陳小姐 06-9261030。

望安首場路跑活動，三月二十八至二十九日舉行。（澎管處提供）

