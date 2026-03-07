從布農精品咖啡到部落水電英雄 高市府深入原鄉辦說明會挺創業

高市「青創補助說明會」深入原鄉。（青年局提供）

從布農精品咖啡到部落水電英雄！高市青年局3月初起，接連在桃源、茂林及那瑪夏舉辦三場「青創補助說明會」，讓部落夢想起飛。

高雄市115年度青年創業補助即將啟動，為縮短城鄉資訊落差，連續3年前進原鄉，3月初接連在桃源、茂林及那瑪夏舉辦三場「青創補助說明會」。今年「一般型」補助將於3月18日率先受理，「競爭型」補助於4月接力展開，盼透過實質資金挹注，讓部落夢想順利起航。

青年局長林楷軒表示，今年「一般型」補助除了首度推行全面線上申請，讓創業青年免於奔波之苦，更持續將原住民身分、登記於東高雄地區企業、或曾獲青年局獎項者列為優先審查對象，去年3原民區皆有成功申請案例。

今年的說明會首度邀請學長姊現身說法，去年獲補助的「漓咖啡工作室」創辦人黃槿文分享創業歷程，如何結合在地農產與布農文化，打造具原民特色的精品咖啡品牌，提升在地農產價值；「思祥工程行」負責人林文祥，則運用補助資源發揮水電長才，實現「返鄉服務」的初衷，為部落修繕電力與設備。兩位原青的實例，證明了只要有心，家鄉就是最好的創業基地。

青年局說明，今年補助分為兩大類：「一般型」最高補助8萬元，專門挺初創或小規模事業，產業不設限；「競爭型」最高補助則達50萬元，鎖定具規模且符合市府重點產業的新創團隊。後續將於3月25日、4月2日、4月7日，分別在旗山、亞灣新創園及台鐵新左營站（LePhare共享空間）加開三場說明會。

「漓咖啡工作室」創辦人黃槿文分享創業歷程。（青年局提供）

