甜蜜背後藏危機？ 家防中心揭「恐怖情人」警訊

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心呼籲社會大眾重視婦女人身安全與親密關係暴力防治議題，提升對「恐怖情人」警訊的辨識能力。（新北市社會局提供）

在3月8日國際婦女節前夕，新北市家庭暴力暨性侵害防治中心呼籲社會大眾重視婦女人身安全與親密關係暴力防治議題，提升對「恐怖情人」警訊的辨識能力，雙方應在關係發展過程中建立尊重、信任與清楚界線，避免陷入高風險關係。

新北市家防中心主任許芝綺指出，隨著網路與社群媒體交友盛行，許多感情關係發展快速，若未審慎觀察對方的價值觀與情緒管理方式，往往容易在不知不覺中陷入不健康的關係，她指出，「恐怖情人」在交往初期往往表現溫柔體貼，但隨著關係加深，可能逐漸出現過度查勤、掌控行蹤、要求交付手機或社群帳號密碼、情緒起伏劇烈、言語羞辱，甚至以自傷或散布隱私相威脅等行為，有些人也會刻意孤立伴侶，切斷其親友支持系統，使被害人逐漸依賴對方而難以求助，若對方習慣將衝突歸咎他人、拒絕反省，也可能是暴力關係的警訊。

請繼續往下閱讀...

針對疑似高風險伴侶關係，家防中心提醒，若考慮分手，過程更應以「安全」為優先，落實「三要三不」原則，「三要」包括要主動尋求親友或專業單位支持與陪伴，避免獨自承擔壓力；要循序漸進拉開距離，降低衝突強度；要保留威脅或騷擾的相關證據，以利後續求助或法律保障，「三不」則是不在密閉或無人協助的場所單獨談分手、不以刺激或羞辱性語言激化對方情緒，也不因一時心軟復合而再度陷入暴力循環。

根據衛生福利部保護司統計資料，2022年全國親密關係暴力案件通報人數為56497人，2023年增加至63122人，2024年亦維持在6萬件以上，整體呈現攀升趨勢，家防中心指出，案件數增加除了反映民眾通報意識提升，也顯示潛在高風險關係仍然存在，更凸顯預防教育與早期辨識的重要性，遭遇親密關係暴力並非個人問題，勇於求助是保護自己的重要一步。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

