週末南北溫差大！下週一水氣增 專家：不排除冷氣團

天氣風險公司表示，今天東北季風較強，不過中層為相對高壓脊區，水氣減少，因此降雨也跟著明顯減緩，北台明顯較偏涼，新竹及以北到宜蘭一帶白天高溫只有17至20度，到了週三（11日）將是東北季風相對較弱的一個空檔，水氣也較少，除了迎風面的基隆北海岸、東北角到宜蘭一帶仍有局部短暫陣雨外，其他地方為多雲或有陽光的天氣型態。

天氣風險分析師吳聖宇發文提及，受東北季風增強南下帶來冷空氣影響，配合雲量偏少的輻射冷卻作用，今清晨台灣本島平地的低溫出現在苗栗以南的中部地區為主，其中最低溫為苗栗公館10.8度，雲林古坑也只有11.7度，南投名間以及嘉義竹崎12.5度，台中后里12.6度，嘉義市東區12.9度。直接受東北季風影響的北部、東北部因為雲量偏多，缺少輻射冷卻作用，溫度反而不像中部來得低，北部最低溫出現在新北石碇12.8度，其次是宜蘭三星13.0度，桃園楊梅13.3度等。

今天東北季風較強，不過中層為相對高壓脊區，水氣減少，因此降雨也跟著明顯減緩，主要是在迎風面的基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島一帶有局部短暫陣雨，桃竹一帶雲量較多，苗栗往南就是相對晴朗的天氣型態，很典型的東北季風分布。

氣溫方面，北台明顯較偏涼，新竹及以北到宜蘭一帶白天高溫只有17至20度，苗栗及以南到嘉義還有花蓮、台東一帶高溫就逐漸上升到21至25度，南高屏地區高溫還會來到26至28度，南北之間的溫差相當明顯。夜晚到明天清晨在中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區低溫12至14度，輻射冷卻較明顯的區域可能會降到10至12度之間，偏涼到偏冷的溫度，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區低溫可能降到14至16度，輻射冷卻較明顯的地方有機會降到12至14度，也是相當偏涼偏冷的情況，中南部的日夜溫差很顯著，早出晚歸民眾須特別注意。

週日（08日）底層仍受東北季風影響，季風強度稍微減弱，水氣仍然較少，天氣型態跟今天類似，迎風面的基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島一帶仍有些局部短暫陣雨，桃竹一帶為多雲或多雲到晴，苗栗以南為晴到多雲天氣。

溫度方面，在桃園、大台北到宜蘭一帶仍較偏涼，白天高溫18至20度，新竹苗栗及花蓮台東等地高溫22至24度，中部地區高溫有24至26度，南部高溫仍可達26至28度，南北之間的溫差還是相當明顯。週日夜晚到週一（09日）清晨中北部、東北部空曠地區低溫16至18度，空曠地區低溫仍有可能降到14度或以下，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區仍有可能降到16度或以下，持續要注意輻射冷卻低溫發生的機會，以及日夜溫差較為明顯的情況。

週一到週二（09至10日）中層有短波槽經過台灣以北向東移動，帶動中層水氣東移到台灣附近，也就是又有所謂的華南雲雨帶東移機會，底層則有另一波東北季風遞補南下，季風強度再度增強，預估週一（09日）白天在台中以北到東半部地區降雨逐漸增多，週一晚間到週二（10日）白天可能連中部地區以及南部山區都會有些局部短暫陣雨機會，要等到週二晚間之後中層水氣才會減少，同時底層東北季風慢慢減弱，西半部地區的降雨才會逐漸減少下來，轉為多雲天氣，東半部則仍會有局部短暫陣雨機會。

由於東北季風增強又會帶來北方的冷空氣，因此週一下半天開始北台灣的溫度又將會有逐漸下降的趨勢，白天高溫的預報看起來跟週日差不多，桃園、大台北到宜蘭一帶高溫仍只有18至20度，新竹苗栗及花蓮高溫21至22度，中部及台東24至26度，南部26至28度。夜晚到週二（10日）清晨中北部、東北部都市地區低溫又會降到15至17度之間，空曠地區低溫可能降到12至14度，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫15至17度。

週二白天東北季風較強，配合降雨較多的情況，各地溫度都較偏涼，苗栗以北到宜蘭一帶高溫18至20度，中部及花東地區高溫20至23度，南部高溫23至26度，夜晚到週三（11日）清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區持續會有12至14度低溫，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區低溫14至16度，將是溫度較為偏涼的一個夜晚。

週三將是東北季風相對較弱的一個空檔，水氣也較少，除了迎風面的基隆北海岸、東北角到宜蘭一帶仍有局部短暫陣雨外，其他地方為多雲或有陽光的天氣型態。週四（12日）到週六（14日）則是又有一波東北季風南下增強的過程，中層也有一個較深的短波槽要經過台灣附近，但是水氣看起來不多，短波槽經過後有明顯的乾空氣要進來，因此下週後期的這波東北季風南下可能對天氣的部分影響較有限。

預估週四北部、東半部在短波槽經過、底層季風增強的過程中有些短暫陣雨機會，到了週五、六（13至14日）各地大致都是晴到多雲的天氣型態，甚至到了下週日（15日）底層東北季風減弱，空氣依然偏乾，各地仍將維持晴到多雲的天氣為主。

吳聖宇解析，值得注意的是下週後半的這波東北季風因為中層短波槽線預報相當明顯，往南擺動的幅度也很大，帶動南下的冷空氣會不會較強很值得觀察，目前預報雖然還是東北季風等級，但也不排除會達到冷氣團程度，尤其是如果搭配轉乾之後的輻射冷卻作用，出現低溫的機會應該是有的，後續的預報變化需要持續多加留意。春季的天氣跟溫度變動都很大，提醒民眾須多留意最新預報資料的更新情況。

