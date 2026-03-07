為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    首日湧5萬人！2026日光海島生活節高雄兩地登場

    2026/03/07 09:25 記者葛祐豪／高雄報導
    日光海島生活節熱鬧登場，首日以尼布恩合唱團純淨歌聲揭開序幕。（高市府提供）

    日光海島生活節熱鬧登場，首日以尼布恩合唱團純淨歌聲揭開序幕。（高市府提供）

    2026日光海島生活節6日中於央公園、高雄車站下沉式廣場同步登場，吸引大批民眾，統計首日湧入5萬人！

    「2026日光海島生活節」由美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處、泰國貿易經濟辦事處與高雄市政府共同合辦。

    6日活動首日，尼布恩合唱團以純淨歌聲揭開序幕，台鋼雄鷹啦啦隊及吉祥物TAKAO隨後登台，炒熱現場氣氛；壓軸登台的美秀集團更將海島舞台氣氛推向最高點，中央公園人潮絡繹不絕，現場洋溢海島生活氛圍，更有集結近160個來自高雄及多國的特色美食與文創品牌。

    高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，今（7）日活動進入第二天，日光海島生活節結合音樂、市集與文化交流，打造具有高雄特色的城市國際大型活動，今年特別邀請多組國際表演團隊參與，也邀請民眾把握週末到現場感受海島文化魅力。

    接下來演出陣容同樣強大，包含葛萊美六冠王得主Daniel Ho & Friends、印尼重金屬樂團黑袍樂隊、台越之聲桃子A1J、菲式跨文化樂團、菲律賓移工DJ Cristian Kalalo、泰國樂團WHAL and DOLPH、日本歌手山元聰、奇歌樂團及日月光推薦人氣表演團接力帶來多元曲風；晚間更有台灣人氣樂團芒果醬與滅火器登台開唱。

    今年活動擴大延伸至高雄車站下沉式廣場，現場邀請台灣療癒男歌手杰糯米、馬來西亞女聲Anna，以及由台灣駐唱創作歌手與日本創作成員組成的八德力樂團演出，以獨立創作為車站空間注入跨國合作的音樂火花。

    台鋼雄鷹啦啦隊及吉祥物TAKAO，炒熱現場氣氛。（高市府提供）

    台鋼雄鷹啦啦隊及吉祥物TAKAO，炒熱現場氣氛。（高市府提供）

    2026日光海島生活節首日湧5萬人。（高市府提供）

    2026日光海島生活節首日湧5萬人。（高市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播