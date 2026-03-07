首日湧5萬人！2026日光海島生活節高雄兩地登場

日光海島生活節熱鬧登場，首日以尼布恩合唱團純淨歌聲揭開序幕。（高市府提供）

2026日光海島生活節6日中於央公園、高雄車站下沉式廣場同步登場，吸引大批民眾，統計首日湧入5萬人！

「2026日光海島生活節」由美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處、泰國貿易經濟辦事處與高雄市政府共同合辦。

請繼續往下閱讀...

6日活動首日，尼布恩合唱團以純淨歌聲揭開序幕，台鋼雄鷹啦啦隊及吉祥物TAKAO隨後登台，炒熱現場氣氛；壓軸登台的美秀集團更將海島舞台氣氛推向最高點，中央公園人潮絡繹不絕，現場洋溢海島生活氛圍，更有集結近160個來自高雄及多國的特色美食與文創品牌。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，今（7）日活動進入第二天，日光海島生活節結合音樂、市集與文化交流，打造具有高雄特色的城市國際大型活動，今年特別邀請多組國際表演團隊參與，也邀請民眾把握週末到現場感受海島文化魅力。

接下來演出陣容同樣強大，包含葛萊美六冠王得主Daniel Ho & Friends、印尼重金屬樂團黑袍樂隊、台越之聲桃子A1J、菲式跨文化樂團、菲律賓移工DJ Cristian Kalalo、泰國樂團WHAL and DOLPH、日本歌手山元聰、奇歌樂團及日月光推薦人氣表演團接力帶來多元曲風；晚間更有台灣人氣樂團芒果醬與滅火器登台開唱。

今年活動擴大延伸至高雄車站下沉式廣場，現場邀請台灣療癒男歌手杰糯米、馬來西亞女聲Anna，以及由台灣駐唱創作歌手與日本創作成員組成的八德力樂團演出，以獨立創作為車站空間注入跨國合作的音樂火花。

台鋼雄鷹啦啦隊及吉祥物TAKAO，炒熱現場氣氛。（高市府提供）

2026日光海島生活節首日湧5萬人。（高市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法