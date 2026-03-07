基隆田徑場改建8月啟用 議員要求設施免費鼓勵全民運動

基隆市立田徑場即將在5月完工，預估8月底啟用。（記者盧賢秀攝）

基隆市立田徑場將於5月改建完工，8月底啟用，並委外營運管理，但市議員認為很多民眾在田徑場運動，過去網球場與籃球場都免費，為鼓勵更多民眾運動、促進身體健康，可以減少健保與長照經費，要求市府田徑場開放免費。市長謝國樑表示，與委外廠商議約時，將要求廠商提出公益與公共性回饋方案。

基隆田徑場已有40多年歷史，市府爭取前瞻計畫拆除看台重建，並於司令台下方規劃多處運動空間、修建網球場及風雨籃球場，同時設置停車場，可容納汽車200輛、機車178輛的立體停車場。施工多年將於今年5月完工，8月開放，民眾終於可以重回田徑場運動。

不過市議員呂美玲、張顥瀚、張之豪、吳驊咖、鄭愷玲、張耿輝和秦鉦等人認為，很多民眾清晨4、5點就在田徑場運動，設施停車都免費，包括網球場和籃球場，改建後卻要收費；政府提倡全民運動，田徑場設施應開放，或是研議差別費率，市民優惠收費、外縣市民一般收費等方案，鼓勵民眾運動、促進身體健康，也可以減少健保和長照的支出，同時不要讓民眾感到政府在搶錢。

教育處長徐嬿立指出，目前委外管理招商才完成資格審查，預計6月議約，目前確定跑道24小時免費，室內風雨操場、網球場廠商將提報費率及收費基準，議員建議公益優惠方案，將與廠商議約時研議，回應地方需求。

謝國樑表示，田徑場是大家的田徑場，他也很認為投資健康總比使用健保來的好，教育處將與交通處、法制處相關單位研商最佳方案。

議長童子瑋決議，請市府審慎評估委外範圍，並檢討收費機制，落實公共設施服務市民。

