萬元伴手禮+家電抽獎！ 雲林520集團結婚限30對新人報名

集團結婚集結雲林多家業者，準備價值超過萬元的精美伴手禮。（雲林縣政府提供）

雲林縣政府前兩年舉辦集團結婚，由於伴手禮豐富，創造秒殺熱潮。縣府今年5月20日將在古坑鄉華山觀止舉辦第三屆集團結婚，除為每對新人準備超過萬元價值伴手禮外，更可參加抽獎，最大獎是韓國首爾來回機票。昨開放報名限額30對，目前已有26對新人報名，熱烈無比。

民政處長蕭德恕表示，2023年起舉辦單身聯誼活動，配對率超過6成，目前為止已締造2對佳偶，其中一對今年將迎來新生寶寶，此外延續集團結婚好口碑，今年5月20日選在華山觀止，打造夢幻婚禮場景，希望新人們獲得更多祝福。

蕭德恕表示，集團結婚不僅是新人的圓滿，更是縣府推動婚育政策最大肯定，此次活動開放30對新人報名參加，結合北港朝天宮、西螺福興宮、澄霖生技保健食品、元進莊滴雞精、日興堂囍餅、瑞春醬油等在地企業，準備超過10項，總價值超過萬元的精美伴手禮。

蕭德恕指出，年滿18歲以上即將結婚或在活動日前一年內結婚民眾可報名參加，其中報名者一方需設籍雲林，或在縣內就業，而曾參加縣府辦理的未婚聯誼報名者優先錄取。

民政處表示，從昨天開放報名後，已有26對新人參與，活動當天提供多樣獎項抽獎，包括最大獎為韓國首爾來回機票、還有冰箱、烘衣機及氣炸烤箱等家電，讓每一對新人都能滿載而歸。

雲林縣長張麗善表示，結婚所需的產業範圍非常廣泛，包括銀樓、攝影、宴客場地、旅遊等，縣府邀集近40家在地婚禮產業業者，設計專屬優惠，同為30對新人祝福，也盼活動串聯相關產業，活絡經濟。

雲林縣政府5月20日在古坑華山觀止舉辦集團結婚，限額30對新人報名參加。（雲林縣政府提供）

