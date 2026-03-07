為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣遭日本扣倒 網點名他全盛期能壓制？鄉民曝超強數據熱議

    2026/03/07 10:40 即時新聞／綜合報導
    世界棒球經典賽昨晚上演「台日大戰」，台灣隊遭日本隊以0：13扣倒，在PTT上有網友以「全盛陳偉殷壓的住這支日本嗎？」為題發文討論，結果引來許多網友盛讚陳偉殷（見圖）在全盛期的防禦率「跟鬼一樣」。（資料照）

    世界棒球經典賽（6）日晚間上演「台日大戰」，台灣隊遭日本隊以0：13扣倒，引發外界熱議。在PTT上有網友以「全盛陳偉殷壓的住這支日本嗎？」為題發文討論，結果引來許多網友盛讚陳偉殷在全盛期的防禦率「跟鬼一樣」，不過也有網友認為「壓不住」王牌球星大谷翔平，也有網友稱「陳偉殷跟王建民巔峰時期一起上場可能有機會」。

    世界棒球經典賽昨進行「台日大戰」，台灣隊面對地主日本隊火力全開，但日本隊在王牌球星大谷翔平領軍下火力全開，大谷翔平在2局上先是轟出滿貫全壘打，之後再補上一支安打，帶領日本隊一路拉開比數差距，讓台灣隊仍以0比13吞敗，提早在7局就結束比賽。

    這場賽事在社群引發許多網友討論，有鄉民在PTT棒球板更以「全盛陳偉殷壓的住這支日本嗎？」為題發文指出，「陳偉殷在日本拿過防禦率王、中日王牌，壓制力十足，在美國也拿了59勝，若台灣派出全盛陳偉殷能壓的住日本嗎？」

    該文引來許多網友留言，只見網友紛紛表示「可以啦，防禦率王欸，開玩笑」、「可以，美東火藥庫都能壓制了」、「大聯盟級先發投手，你說呢」、「會不會太小看他在日職跟美職活這麼久的實力」、「陳偉殷NPB防禦率2.6跟鬼一樣」、「陳NPB防禦率王，是不是有些雲球迷看扁他了」、「拿過NPB防禦率王耶，他去MLB還又進化」。

    不過也有網友認為「3局極限」、「壓不住，大谷一樣猛」、「很難啦」、「壓制不太可能，但失3分內機率很大」、「大谷哪有可能，可能沒失那麼多分而已」。也有網友直言「人家可以一直培養出好選手，不用整天緬懷十年前」。

