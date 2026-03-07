為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆貓兒狂叫6天無人管 民代助理協助安置毛小孩

    2026/03/07 09:19 記者盧賢秀／基隆報導
    議員張顥瀚的秘書黃紀仁進入屋內，發現環境髒亂不適貓咪居住。（記者盧賢秀攝）

    議員張顥瀚的秘書黃紀仁進入屋內,發現環境髒亂不適貓咪居住。(記者盧賢秀攝)

    基隆市中正區新豐街近日有民眾陳情，指住戶內的貓咪連續狂叫了近6天，嚴重干擾周遭鄰居生活。市議員張顥瀚秘書黃紀仁接到通知後，與新富里里長莊紫濠前往了解。發現該屋主目前無法聯繫，並將貓咪臨時委託給租客協助飼養，但因租客上班時間不固定，導致貓咪長時間無人妥善照顧，經連絡基隆市動物保護防疫所協助安置收容貓咪，解決居民的困擾。

    黃紀仁指出，新豐街最近有隻貓咪連續哭叫了6天，讓居民無法正常作息，十分困擾，也找不到飼主處理。黃紀仁與莊紫濠到場了解，才知飼主因故無法飼養貓兒，委託租客飼養，租客也不常到租屋處，致毛小孩的飲食和居住環境不佳，沒有得到妥善照顧。

    動保所原本與派出所想要破門而入，得知貓咪有租客飼養，接受黃紀仁通知前往查看發現，屋內環境及整體照護狀況令人憂心，因此將貓咪帶回收容所安置，並釐清飼主的責任。

    黃紀仁與動保所長陳柏廷呼籲民眾，動物是一條生命，而不是物品，如果飼主無法照顧寵物時，應連絡動保所協助收容或安置，避免動物處於不適當的環境，也影響社區生活品質。

    貓咪居住環境髒亂，沒有獲得良好照顧，狂叫6天。（記者盧賢秀攝）

    貓咪居住環境髒亂,沒有獲得良好照顧,狂叫6天。(記者盧賢秀攝)

    貓咪捲曲在浴室馬桶邊。（黃紀仁提供）

    貓咪捲曲在浴室馬桶邊。(黃紀仁提供)

