全台售電量占1/10 台電台中區處長交接

台電台中區營業處是是全國用電最大區處，業務量及售電量皆占全國的1/10，台中區處新、卸任處長6日交接，台中處長顏錦義調任嘉義區處，嘉義區處長許墩貴則接任台中區處，由台電專業總工程師黃銘宏監交。

台電指出，台中區營業處在顏錦義任內3年多，服務的用户由171.4萬戶到目前182.4萬户，成長11萬戶，台中區處為滿足新增設用電及配合地方政府的公共建設，電力工程共增加4台主變，饋線數由1144條增加為1175條，共增加31條、每年執行系預算超過50億元。

黃銘宏表示，顏錦義任事積極當責，為人謙和、領導風格開明，在丹娜絲颱風重創南部地區時，動員自營工班及承攬商預做南下支援，為全台動用人力支援最多之區處，加速復電時間，並積極辦理強化配電線路防災韌性計畫，及路燈系統線路改善、變電所出口電纜汰換、自動化開關增設及汰換等工程，有效提升了台中市民的供電可靠度。

另許墩貴在嘉義區處服務任內指揮督導多次颱風災害搶修迅速恢復供電，深獲肯定，並推動阿里山電網升級及里佳防災型微電網建置，提升偏遠地區供電韌性，2026台灣燈會穩供作為、台積電嘉義CoWoS廠及產業園區供電等重大業務，整體績效卓著。

