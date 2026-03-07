綠意帶回家！北捷3場館3/10起 發票可換限量樹苗

北捷遊憩公司、農業部林業及自然保育署宜蘭分署合作環保公益活動。（北捷遊憩公司提供）

從1張發票開啟綠色行動！北捷遊憩公司表示，「台北捷運Go」App會員3月10日至15日（週二至週日），持今年1月至3月不限金額發票1張，可至指定時間內前往貓空纜車貓空站詢問處、兒童新樂園遊客服務中心、台北小巨蛋1樓服務台，兌換1株樹苗，活動共計限量1000株，發票將捐贈宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會，響應環保兼做公益。

貓空纜車貓空站：3月10日至15日、早上9點至下午5點開放領取，限量200株。

兒童新樂園遊客服務中心：3月10日至15日、早上9點至下午5點開放領取，限量400株。

台北小巨蛋1樓服務台：3月14日至15日、早上9點至下午5點開放領取，限量400株。

北捷遊憩公司指出，1000株樹苗由農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供，樹種包含田代氏石斑木、烏來杜鵑、桃金孃、山黃梔以及桂花等，兼具觀賞與綠化功能，現場隨機提供，無法指定，提醒自備環保袋。

「發票換樹苗，綠意帶回家！」北捷遊憩公司說，發票兌換樹苗寓教於樂，將綠色行動融入日常生活，活動期間回收的發票，會全數繳交宜蘭分署，統一捐給宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會。

