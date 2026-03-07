為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    綠意帶回家！北捷3場館3/10起 發票可換限量樹苗

    2026/03/07 09:06 記者董冠怡／台北報導
    北捷遊憩公司、農業部林業及自然保育署宜蘭分署合作環保公益活動。（北捷遊憩公司提供）

    北捷遊憩公司、農業部林業及自然保育署宜蘭分署合作環保公益活動。（北捷遊憩公司提供）

    從1張發票開啟綠色行動！北捷遊憩公司表示，「台北捷運Go」App會員3月10日至15日（週二至週日），持今年1月至3月不限金額發票1張，可至指定時間內前往貓空纜車貓空站詢問處、兒童新樂園遊客服務中心、台北小巨蛋1樓服務台，兌換1株樹苗，活動共計限量1000株，發票將捐贈宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會，響應環保兼做公益。

    貓空纜車貓空站：3月10日至15日、早上9點至下午5點開放領取，限量200株。

    兒童新樂園遊客服務中心：3月10日至15日、早上9點至下午5點開放領取，限量400株。

    台北小巨蛋1樓服務台：3月14日至15日、早上9點至下午5點開放領取，限量400株。

    北捷遊憩公司指出，1000株樹苗由農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供，樹種包含田代氏石斑木、烏來杜鵑、桃金孃、山黃梔以及桂花等，兼具觀賞與綠化功能，現場隨機提供，無法指定，提醒自備環保袋。

    「發票換樹苗，綠意帶回家！」北捷遊憩公司說，發票兌換樹苗寓教於樂，將綠色行動融入日常生活，活動期間回收的發票，會全數繳交宜蘭分署，統一捐給宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播