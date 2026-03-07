為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    東北季風持續影響！今明北台偏涼微冷 下週三前北東易雨

    2026/03/07 08:45 即時新聞／綜合報導
    氣象專家指出，今、明東北季風持續影響，北台偏涼微冷、中南部日夜溫差大，今晨平地最低溫在苗栗縣公館鄉下探至10.8度。下週一至三北部、東半部易有局部短暫雨，氣溫下降，預估要到下週四後才會恢復穩定。（資料照）

    氣象專家指出，今、明東北季風持續影響，北台偏涼微冷、中南部日夜溫差大，今晨平地最低溫在苗栗縣公館鄉下探至10.8度。下週一至三北部、東半部易有局部短暫雨，氣溫下降，預估要到下週四後才會恢復穩定。（資料照）

    氣象專家指出，今、明東北季風持續影響，北台偏涼微冷、中南部日夜溫差大，今晨平地最低溫在苗栗縣公館鄉下探至10.8度。下週一至三北部、東半部易有局部短暫雨，氣溫下降，預估要到下週四後才會恢復穩定。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地平地最低溫約在12至14度，今、明兩天受東北季風影響，迎風面大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，大台北西側多雲，中南部晴朗；今日北台偏涼微冷、中南部日夜溫差大，明日各地氣溫略升。今日各地區氣溫如下：北部13至19度、中部12至28度、南部14至30度、東部13至28度。

    吳德榮表示，下週一轉偏東風、水氣稍增，大台北及東半部仍有局部短暫雨，氣溫小幅微升。下週二鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降，北台轉冷。下週三再受東北季風影響，迎風面大台北東側及東半部仍有局部短暫雨的機率。

    吳德榮提到，下週四起至下下週一日「大陸高壓」乾空氣南下，各地晴朗穩定，白天舒適微熱，夜間「輻射冷卻」強、清晨氣溫很低，日夜溫差很大。吳德榮也提醒，由於濕度偏低，天乾物燥，山區掃墓需小心火燭。

    熱門推播