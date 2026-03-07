帛琉帆船2度訪台先停大鵬灣長達6天 船迷傻眼：以為直航高雄

帛琉傳統帆船「無私分享號」2度訪台。（海委會提供）

去年5月首航台灣、在台東及蘭嶼交流的帛琉傳統帆船「無私分享號」（Alingano Maisu），今年再度來台，已於2月15日從帛琉啟航，原本海委會預告3月7日抵達高雄港，但實際3月1日早已出現在屏東大鵬灣且停靠長達6天，讓船迷很傻眼：「以為直航高雄！」

海委會於2月24日發布消息，指「無私分享號」預計3月7日下午1點，抵達高雄港愛河灣亞果遊艇碼頭，內容完全不提將先停靠大鵬灣。高雄船迷3月3日得知「無私分享號」已抵台，匆匆趕往屏東拍照，海委會遲至3月5日對外說明帛琉帆船3月1日晚間已到大鵬灣，甚至昨天下午才公告舉辦活動，聲稱帆船預計3月7日上午11點「駛入高雄港」，建議民眾在5處地點迎船。

不過，由於「無私分享號」沒有自動識別系統，一般民眾無法掌握即時動態，船迷表示，「擁有最新科技的船隻都未必準時，更何況傳統帆船」，擔心迎賓民眾枯等。況且，因為不是從帛琉直航高雄，只是從大鵬灣航至高雄港，讓船迷感覺「怪怪的」。

海委會表示，「無私分享號」停泊高雄期間，將與航海社群、原住民族團體及學術單位交流，然後前往台東、花蓮，預計3月30日離開台灣。

帛琉傳統帆船「無私分享號」停靠大鵬灣長達6天。（海委會提供）

