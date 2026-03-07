施肥順序大翻轉 台東農改場籲「先撒肥再割草」效益更高

台東農改場建議有機釋迦果園應先施肥再除草，效果更佳。（記者黃明堂攝）

許多種植釋迦的果農習慣上總認為應該先把果園雜草清理乾淨，看起來清爽後再進行施肥，才不會讓養分被草搶走。台東區農業改良場在最新的技術推廣中提出了不同的見解，建議有機果園應採取「先施肥、後割草」的逆向操作，才能確保有機肥料發揮最大肥效。

農改場專家指出，有機栽培多使用固態顆粒狀的有機質肥料，施肥的時機與位置是植株根系能否順利吸收的關鍵。如果農民先割草再施肥，散落在枯草層上方的肥粒會被厚厚的草屑阻隔，導致肥料無法在短時間內接觸土壤並與之混合，這不僅會拖慢肥料分解的速度，更可能導致肥力流失。

反之，若能趕在割草作業前先將肥料均勻撒布，隨後進行的割草動作會將剪下的草屑順勢覆蓋在肥粒之上。這層「綠色地毯」不僅能保護肥料不被陽光直射而快速分解散失，更能幫助固態肥保持濕潤，加速其與土壤的融合，讓肥效穩定發揮。

除了順序問題，施肥的位置也是農友常犯的錯誤。不少人習慣將肥料堆放在樹幹附近，認為這樣最靠近樹木，但主幹周邊多為較粗壯的「支持根」，這些根系的主要功能是穩固樹體，幾乎不具備吸收水分及養分的能力。

真正的「吸收根群」其實分佈在樹冠投影面附近，也就是俗稱的「樹蔭邊緣」。台東農改場強調，施肥時應將有機肥均勻撒布在樹冠投影面周邊，甚至延伸到兩行植株間的果園作業道地表之下。因為釋迦的細根和根毛在此處分佈最為密集，唯有將肥料精準投放在這些「吸口」附近，才能達到高效且省工的目標。

除了地面的固態基肥外，若需追肥，可利用葉面噴施與地面有效根系範圍的液肥澆灌併行。透過這種科學化的施肥配置，不僅能讓釋迦植株在春梢萌發與花果發育期獲得充足養分，更能有效提升有機栽培的整體收益。

