中埔穀倉農創園區延續春節萬人熱潮 3到6月常態舉辦穀倉市集

中埔鄉農會穀倉市集3月7、8日起常態性每月舉辦。（中埔鄉農會提供）

由舊穀倉群轉型的嘉義縣中埔鄉農會「中埔穀倉農創園區」農曆春節吸引逾萬人造訪，中埔鄉農會再宣布，攜手「木匯嘉藝」團隊3月7、8日起常態經營「穀倉市集」，推廣農產、展現木作美學、傳遞嘉義林業文化，打造阿里山公路上最具質感的文創地標。

中埔鄉農會總幹事李甯潔表示，今年農曆春節期間，園區首度嘗試大規模市集活動，利用獨有的工業風穀倉建築結合精選職人攤商，吸引萬名返鄉青年、外地遊客造訪，活化歷史空間，也證明中埔鄉具備「農業加值文創」潛力。

李甯潔表示，為了提升穀倉市集的深度與專業，委託由阿里山世界遺產協會、嘉義縣台三線產業發展協會、倫的木工坊及植直組成的「木匯嘉藝」團隊，本週末7、8日起每月常態化舉辦市集，透過農會整合平台，市集除了媒合在地農友進駐，推廣最新鮮的中埔農特產，還有職人木作工藝的展現、綠意植栽展示等，落實綠色生活理念。

李甯潔說，穀倉市集規劃舉辦場次「春神報到月」3月7、8、28、29日；「森林饗宴月」4月4、5、11、12、25、26日；5月9、10、23、24日；6月6、7、20日。農會將積極邀請在地農友參與設攤，縮短產地到餐桌的距離，讓遊客逛市集嚐到最新鮮在地好滋味，更能深入了解中埔農業的現況與蛻變。

中埔鄉農會委託專業團隊3月起常態性每月舉辦市集。（中埔鄉農會提供）

