汽車載自行車超過高度遭罰 交通部：審慎評估相關規定

國民黨立委黃健豪近日向行政院提出書面質詢指出，近日接獲自行車團體陳情，許多民眾因汽車以攜車架搭載自行車，超出法定限制高度而遭開罰，遭罰3000元以上1萬8000元，甚至衍生保險不予理賠之疑慮，要求交通部儘速檢討現行法令是否在安全前提下有鬆綁改善空間。交通部則表示，持續審慎評估小型車裝載置物高度規定，以維用路安全及載運需求。

黃健豪說，許多國人進行自行車旅遊時，多以汽車安裝攜車架後搭載自行車，卻在旅途中因違反高度限制規定而遭開罰。甚至有許多出遊國人擔心，會否因違規裁罰，造成若有事故，保險不予理賠的疑慮，影響國人自行車旅遊意願，與交通部推行自行車觀光之目的相違。

對此，交通部表示，依據道路交通安全規則第77條等相關規定，小型汽車置放架其使用如裝置於車頂，其含置放架車輛全高自地面算起應不得超過全寬之1.5倍，最高不得超過2.85公尺，其立法意旨係考量車輛重心過高恐影響行車安全，故予以車輛高度限制之規定。

交通部解釋，目前道路交通安全規則第77條第1項第10款亦有敘明置放架如裝置於車輛後側，其長度不應超過後側車身外50公分，且置放架及裝載物不得遮蔽車輛之號牌與車輛後方燈光之規定，爰相關自行車團體、業者及民眾亦可在符合前揭法規前提下，利用該型式置放架進行載運。

交通部說，已再函請相關單位補充具體研析意見及國外裝載自行車規定與作法，交通部將會同公路局持續審慎評估小型車裝載置物高度規定，以維用路安全及載運需求。

