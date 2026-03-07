北台濕涼苗栗跌破11度 中南部日夜溫差大 下週再兩波東北季風

氣象署指出，今天（7日）東北季風持續影響，迎風面基隆北海岸、大台北、宜花地區有局部短暫雨，各地早晚低溫為16至18度，感受偏涼。（資料照）

近日各地易有雨，中央氣象署指出，今天（7日）東北季風持續影響，迎風面基隆北海岸、大台北、宜花地區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星降雨，而其他地區為多雲到晴、可見陽光的天氣。

今日氣溫方面，各地早晚低溫為16至18度，感受偏涼，而白天高溫在北部及宜蘭為17至19度，其他地區則可來到24至26度，北台灣整日感受濕涼，而中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差較大，早晚請多加件外套注意保暖。

據氣象署指出，今晨平地最低溫在苗栗縣公館鄉下探到10.8度，雲林縣古坑鄉也只有11.7度，連江縣南竿鄉則是，金門縣金城鎮11.3度。另外新北市石碇區、台中市后里區、南投縣名間鄉、嘉義縣市也都出現不到13度的低溫。

氣象署提醒，東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，浪高來到3至4米，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島地區，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日清晨各地偏涼，白天起東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一東北季風再增強，下週二東北季風影響，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；水氣增多，桃園以北、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；留意下週一基隆北海岸及宜花地區有局部較大雨勢發生的機率。下週二水氣及溫度條件配合之下，3000公尺以上高山有降雪或固態降水機率，高山路面易結霜或積冰，請特別注意安全。

下週三東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼；整體降雨逐漸減少，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週四東北季風又增強，北台灣天氣轉涼，下週五東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。

下週六東北季風逐漸減弱，北部及東北部清晨仍較涼，白天氣溫回升。下週六各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及恆春半島有零星短暫雨，下下週日、週一基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

