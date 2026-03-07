03/07 各報重點新聞一覽

國防部長顧立雄指出，國民黨版國防特別條例草案形同實質封殺五大軍購案。（記者方賓照攝）

自由時報

藍版國防條例限期至117年 顧立雄：實質封殺對美5大軍購

行政院版及國民黨版國防特別條例草案昨在立法院會付委審查。國防部長顧立雄指出，國民黨版設定新台幣三八〇〇億元上限、並無「加N」概念，還納入已列公務預算的項目，執行期限更實質封殺海馬士等五大軍購案，將導致國防韌性與聯合作戰能力出現重大缺口，盼朝野理性審查。

罷免連署造假 台中國民黨34人一審都判有罪

國民黨為反制公民團體發起的大罷免，於去年二月發起罷免民進黨立委蔡其昌與何欣純，卻偽造抄襲黨員名冊共四二五八份，台中地檢署起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等卅四名黨工，台中地院審理時卅四人都認罪，昨天宣判卅四人都判有罪，其中卅二人獲緩刑，僅買姓、周姓被告未獲緩刑。

國民法庭認定犯殺人罪 毒駕輾死人逃逸 判12年5月

十八歲殯葬二代白翊辰，前年吸毒及無照駕駛BMW租賃轎車，在台中市先撞上七旬葉姓退休公務員，再輾壓逃逸，造成葉男傷重不治。台中地院國民法官庭認定他觸犯殺人罪，昨依殺人、毒駕等罪合併判刑十二年五月。

聯合報

卡關數月 軍購條例3版本付委

行政院提出一點二五兆元軍購預算條例草案，因在野黨不滿空白授權而卡關數月，立法院昨天終於將國民黨版軍購條例草案「三千八百億＋Ｎ」與政院版一讀付委，將與已付委的民眾黨版本一同併案審查。賴清德總統昨日表示，特別感謝立法院長韓國瑜與朝野黨團支持，並重申國家安全的維護不能打折。美國在台協會（ＡＩＴ）發言人則回應表示，美國持續歡迎台灣宣布四百億美元（約一點二五兆元）的軍購特別預算。

控制海空 川普：伊朗要無條件投降

美國總統川普五日指稱，已瓦解伊朗的海、空軍，並摧毀六成至六成四的伊朗飛彈發射器。他表明，美國將確保未來無論誰領導伊朗，都不會對美國和伊朗鄰國造成威脅，還聲稱自己必須親自參與伊朗內部對新最高領袖的遴選和任命。

中國時報

下周汽油大漲3元 物價蠢動

繼馬英九執政兩度油價大漲後，民進黨執政也出現史上第三大漲幅！美伊戰火使中東局勢緊張升溫，原油出口海道被封，中油預估下周一（9日）將大漲汽油每公升3元，柴油1.1元。其中汽油漲幅會是自民國101年以來，14年最高單一漲幅，也是歷史上第三度調3元以上。專家警告，油價大漲帶動運輸成本，要小心民生物價回升。

美24州提告 川普10％新關稅違法

美國最高法院推翻川普總統的「對等關稅」後，川普援引「122條款」再祭10％全球性關稅。24個民主黨執政州5日集體提起訴訟，指該條款只適用於嚴重的國際收支赤字等特定情況，而貿易逆差並不等同於國際收支赤字，這意味著川普再次違法。

台中國民黨「偽造連署」昨宣判，34人皆判有罪，台中市黨部書記長陳劍（左）、第一組總幹事伍康龍（右）都判有罪，緩刑5年。（資料照）

18歲殯葬二代白翊辰（中），前年10月毒駕撞死7旬葉姓退休公務員，國民法庭昨依殺人等罪判12年5月徒刑。（資料照）

