左鎮漫遊體驗竹工藝 網紅、部落客踩線團首發

農村水保署推出「常在，左鎮漫遊」行程，行銷地方之美。（記者吳俊鋒攝）

台南左鎮以月世界奇景聞名，但位處偏遠，人口嚴重流失，農業部農村發展及水土保持署結合產業特色，推出一條龍竹工藝體驗漫遊行程，網紅、部落客今天等踩線，以「生活者」的視角走入聚落，真實感受當地常民文化，協助行銷觀光，邀請大家來趟深度采風之旅。

「常在，左鎮漫遊」活動由農村水保署台南分署推出，打破傳統走馬看花的觀光導覽，也有別於市場上常見的單點式手作，是深入聚落紋理的人文體驗。

台南分署農村常民計畫，與大左鎮共融發展協會攜手規劃行程，帶領民眾遠離都市喧囂，走入充滿慢活步調的純樸小山城，踩線團今天首發。

參與者從「常在文創空間」出發，先漫步於全國最短、僅約百米的左鎮老街，了解地方創生的努力成果，隨後走入靜謐的赤竹林中，展開都市人難得的農村體驗。

在搖曳的光影中，在地達人深入淺出地解說竹材在農村生活中的百變用途，親自示範如何「砍竹」與「取竹」。

回到文創空間，參與者創作竹編提燈，醃漬竹筍，從「識竹」到「製竹」，接續最後的「用竹」體驗。

到了晚間，提著親手編織的燈籠，漫步到由在地居民、洄游青年以及專業師傅共同打造的左鎮燈會，讓工藝品直接回歸生活，深化了「用竹」的感動。

遊程以完整文化洗禮的竹工藝體驗，打造南台灣農村之旅新亮點，並搭配在地風土料理，讓民眾吃到西拉雅飲食的特色美味。

行程中也安排了戶外料理小教室，親手製作傳統醃豬肉，晚餐再端出滿桌的「竹主題」在地料理，包含筍鹹粿、筍醬蛋、筍絲雞湯等。

大左鎮共融發展協會理事長賴政達說，透過社區居民的互動、風土滋味的品嘗，真實傳遞貼自然悠閒的農村氛圍；漫遊行程具高度商品化潛力，讓當地成為「值得停留」的慢活場域。

賴政達期盼未來能吸引更多喜愛深度采風、關注地方創生的旅人，一同走入南台灣農村，體驗常在左鎮的美好。

遊程並非一次性活動，未來朝向常態化與商品化發展，依據季節變換，推出半天或1日的不同竹編工藝品，以及限定晚餐組合；預約管道：臉書「左鎮行」。

農村水保署結合竹工藝文化體驗，推出「常在，左鎮漫遊」活動。（思禺行銷提供）

農村水保署結合竹產業特色，推出「常在，左鎮漫遊」行程。（思禺行銷提供）

