為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    左鎮漫遊體驗竹工藝 網紅、部落客踩線團首發

    2026/03/06 21:50 記者吳俊鋒／台南報導
    農村水保署推出「常在，左鎮漫遊」行程，行銷地方之美。（記者吳俊鋒攝）

    農村水保署推出「常在，左鎮漫遊」行程，行銷地方之美。（記者吳俊鋒攝）

    台南左鎮以月世界奇景聞名，但位處偏遠，人口嚴重流失，農業部農村發展及水土保持署結合產業特色，推出一條龍竹工藝體驗漫遊行程，網紅、部落客今天等踩線，以「生活者」的視角走入聚落，真實感受當地常民文化，協助行銷觀光，邀請大家來趟深度采風之旅。

    「常在，左鎮漫遊」活動由農村水保署台南分署推出，打破傳統走馬看花的觀光導覽，也有別於市場上常見的單點式手作，是深入聚落紋理的人文體驗。

    台南分署農村常民計畫，與大左鎮共融發展協會攜手規劃行程，帶領民眾遠離都市喧囂，走入充滿慢活步調的純樸小山城，踩線團今天首發。

    參與者從「常在文創空間」出發，先漫步於全國最短、僅約百米的左鎮老街，了解地方創生的努力成果，隨後走入靜謐的赤竹林中，展開都市人難得的農村體驗。

    在搖曳的光影中，在地達人深入淺出地解說竹材在農村生活中的百變用途，親自示範如何「砍竹」與「取竹」。

    回到文創空間，參與者創作竹編提燈，醃漬竹筍，從「識竹」到「製竹」，接續最後的「用竹」體驗。

    到了晚間，提著親手編織的燈籠，漫步到由在地居民、洄游青年以及專業師傅共同打造的左鎮燈會，讓工藝品直接回歸生活，深化了「用竹」的感動。

    遊程以完整文化洗禮的竹工藝體驗，打造南台灣農村之旅新亮點，並搭配在地風土料理，讓民眾吃到西拉雅飲食的特色美味。

    行程中也安排了戶外料理小教室，親手製作傳統醃豬肉，晚餐再端出滿桌的「竹主題」在地料理，包含筍鹹粿、筍醬蛋、筍絲雞湯等。

    大左鎮共融發展協會理事長賴政達說，透過社區居民的互動、風土滋味的品嘗，真實傳遞貼自然悠閒的農村氛圍；漫遊行程具高度商品化潛力，讓當地成為「值得停留」的慢活場域。

    賴政達期盼未來能吸引更多喜愛深度采風、關注地方創生的旅人，一同走入南台灣農村，體驗常在左鎮的美好。

    遊程並非一次性活動，未來朝向常態化與商品化發展，依據季節變換，推出半天或1日的不同竹編工藝品，以及限定晚餐組合；預約管道：臉書「左鎮行」

    農村水保署結合竹工藝文化體驗，推出「常在，左鎮漫遊」活動。（思禺行銷提供）

    農村水保署結合竹工藝文化體驗，推出「常在，左鎮漫遊」活動。（思禺行銷提供）

    農村水保署結合竹產業特色，推出「常在，左鎮漫遊」行程。（思禺行銷提供）

    農村水保署結合竹產業特色，推出「常在，左鎮漫遊」行程。（思禺行銷提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播