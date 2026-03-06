中港大排光雕夢幻登場 300萬顆LED點亮新莊河廊至3/29

新北市新莊中港大排光雕展，300萬顆LED燈點亮夢幻夜世界。（記者翁聿煌攝）

新北市水利局「星耀中港 夢幻星河」中港大排光雕展6日晚間開幕，瞬間點亮的投影與燈光特效，結合各式絢麗夢幻的浪漫燈飾，讓河道在夜色中閃耀，現場民眾發出讚嘆聲。光雕展即日起至29日，每晚6點至10點在中港大排閃閃動人。

開幕典禮由「即將成真火舞團」精彩擔綱，團員楊立微曾登上英國大型選秀舞台，以精湛足技與獨創火桌秀驚豔全球，團隊獻上15分鐘限定作品「馬祥厚運 火耀新北」，表演者以烈火神劍為筆、中港水域為紙，透過高難度劍舞轉動，將力與美融合為一具象化，為市民「轉動厚運」，赤紅火光與河岸光影交織，熾熱火焰穿梭於夢幻燈海間，呈現水火交融的視覺震撼，華麗揭開光雕展序幕。

水利局長宋德仁指出，光雕展去年展演吸引超過66萬人次造訪，創下歷年最高紀錄，並勇奪「美國繆思設計獎照明設計類金獎」、「羅馬設計獎照明設計類白金獎」與「倫敦設計獎概念設計類白金獎」3項國際獎項，此次光雕展運用超過300萬顆LED燈進行布置，展演規劃「光之啟程」、「星願冰原」、「夢行星河道」及「星語花境」4大主題燈區，展期即日起至3月29日止，每晚6點至10點亮燈，歡迎市民朋友把握時間前來欣賞。

「星耀中港 夢幻星河」中港大排光雕展6日晚間開幕，瞬間點亮的投影與燈光特效，結合各式絢麗夢幻的浪漫燈飾。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜（中）受邀主持中港大排光雕展開幕儀式。（記者翁聿煌攝）

