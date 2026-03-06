北市街頭藝人大爆發！民怨演出品質不齊、音量大 議員促檢討管理機制

街頭藝人自2021年起放寬門檻，由審核制改為登記制，民眾只要年滿16歲，透過台北市街頭藝人登記及展演申請平台登記，並繳納200元規費，即可輕鬆取得2年效期的街頭藝人資格證照。（資料照）

街頭藝人取消考照後人數大爆發，熱門場地人人爭搶。議員陳重文表示，不少民眾陳情演出品質不齊、音量過大、占據動線等亂象，要求文化局檢討管理機制。北市文化局回應，在西門町、香堤大道訂有管理要點，並派員例行巡查，情節嚴重者會到場勸導改善。

街頭藝人自2021年起放寬門檻，由審核制改為登記制，民眾只要年滿16歲，透過台北市街頭藝人登記及展演申請平台登記，並繳納200元規費，即可輕鬆取得2年效期的街頭藝人資格證照。根據文化局統計，街頭藝人在2020年共發出965張證照，截至2025年已增至4228張證照。

隨著街頭藝人暴風式成長，有民眾反映，西門町熱點人流多，街頭藝人又要展現歌喉，分貝相當大，在信義區香堤大道常有雜技類型演出，希望能控制觀看範圍，圍觀民眾常影響通行。

台灣街頭藝術文化發展協會理事長林興昱指出，考證確實有篩選功能，像是之前通過考試的比例約一到兩成，可以在人數上有所控制，制度改變後人數增加，依然鼓勵街頭藝人透過精進實力、開發場地。林興昱建議，市府除了加強辦理藝能工作坊外，文化局也可考慮在發照前，辦理街頭藝人培訓，或是透過線上課程，清楚告知街頭演出相關規則，減少亂象。

議員陳重文表示，不少居民、店家抱怨表演品質不佳、缺乏管理，熱門商圈及人潮聚集區內演出聲音過大，多人圍觀也造成占據動線，更有民眾反映，如捷運站出入口周邊或場站外廣場等區域，未開放街頭藝人展演地點，仍有表演或使用擴音設備，影響通行安全。陳重文要求，文化局需檢討現行制度，建立明確違規處理與展演秩序維護機制，也須注重品質輔導。

文化局回應，信義香堤大道及西門徒步區訂有「街頭藝人從事展演活動申請管理要點」，明定展演區域範圍及音量管制等規定；展演期間會派駐巡查人員依現場情形檢核，並量測展演音量，除了每次展演時段開始後2次例行巡查外，若接獲演出音量過大及觀看人潮影響行人動線等問題，也會到場勸導改善。文化局說明，不論街頭藝人身分者或個人行為者，若有違規展演行為，將由警察局協處，或依行為發生地權管場地相關法規辦理。

文化局指出，街頭藝人證照由審議制改為現行登記制，無法事前審查表演品質，為提升整體街頭藝人展演品質，除了每年辦理2場街頭藝人增能工作坊外，自2024年起也辦理「台北街藝之星」徵選，發掘城市中具特色的街頭藝人，獲選者可在一年度取得西門、信義區特定時段、專屬點位優先抽籤權。

