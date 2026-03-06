境外污染南下及本土累積影響 南部空品不佳持續至11日

環境部依最新監測資料，發現中國上海等地的PM2.5濃度偏高，將連帶影響台灣空品，預估6日起逐漸影響台灣。（擷取自環境部空氣品質監測網）

境外空污南下！環境部今（6日）指出，依最新監測資料，昨日中國上海等地的PM2.5濃度偏高，連帶影響台灣空品，預估今晚境外污染逐漸影響北部，AQI為普通至橘色提醒等級，明日再隨東北風吹到中南部，且到11日之前，南部擴散條件不佳，恐有境外與本土空污累積影響，須等12日東北季風增強才會好轉。

環境部表示，今日下午2點馬祖地區PM2.5小時濃度上升至39微克每立方公尺，針對境外空污恐來襲，預測今晚將逐漸影響北部空品，AQI為普通至橘色提醒等級，明日再隨東北風影響到中南部地區。

環境部表示，昨日至今日上午中國上海一帶PM2.5濃度約在40到80微克每立方公尺，今晚東北季風挾帶境外污染物來台，中部以北PM2.5約25到35微克，南部地區除了境外、再加上擴散條件不好的本土污染雙重累積，PM2.5約35到50微克，空品為橘色提醒等級，午後溫度上升有利垂直擴散條件好轉至普通等級，但晚間混合層降低及水平風速弱，空品多為橘色提醒等級，如此反覆影響直到11日，預估待12日東北季風增強時，空品才可望逐漸好轉。

空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒，在空氣品質不佳時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊（網址：https://airtw.moenv.gov.tw/）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。

