機捷「第三航廈站」月台門裝好了 預計明年底啟用

鐵道局公布機場捷運第三航廈站A14最新工程進度照。（鐵道局提供）

機場捷運第三航廈站（A14）預計明年底隨著第三航廈同步啟用，交通部鐵道局今天（6日）公布A14站的最新施工圖片，第4月台的月台門及端門已安裝完成，承諾A14站一定隨著第三航廈同步啟用。

目前機場捷運從台北往中壢方向的列車，到達第二航廈站後，下一站即是「機場旅館站」，中間空著第三航廈站（A14）。桃園機場第三航廈預計明年底完工，能啟用時，機場捷運第三航廈站才會跟著同步啟用。

請繼續往下閱讀...

機場捷運由交通部鐵道局施作，鐵道局今天說明，工程進度緊跟桃機第三航廈的速度，機場捷運A14站施工團隊也正全力執行各項要徑工作，隨著多個標案陸續銜接進場，同步展開與水電、環控及機電系統的介面整合，朝著2027年底通車的目標邁進。

鐵道局表示，配合桃園機場捷運的營運需求，採取「分階段施工」策略。目前第4月台的月台門及端門已安裝完成，展現出與以往截然不同的車站雛形。

另外，在穿堂層與機房區同步展開水環管線吊掛、結構補強及隔間牆施工，透過嚴密的工序協調，確保每一吋管線與設備都能精準到位。鐵道局表示，機捷A14站配合第三航廈整體建設，目標在2027年底同步啟用，提升旅客轉乘便利性與整體運輸效率。

鐵道局公布機場捷運第三航廈站A14最新工程進度照。（鐵道局提供）

鐵道局公布機場捷運第三航廈站A14最新工程進度照。（鐵道局提供）

鐵道局公布機場捷運第三航廈站A14最新工程進度照。（鐵道局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法