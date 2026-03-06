台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞 Green Wall鹿角蕨奪總冠軍

葉宗翰栽植的「綠牆」品種鹿角蕨，獲得2026台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞總冠軍。（埔里鎮公所提供）

2026台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞，今日在國立暨南國際大學開幕，除參賽品展出，並有20家業者設攤交流，今年有219株作品競逐大賞，品項豐富多元，參賽者葉宗翰栽種的「Green Wall（綠牆）」品種鹿角蕨，以其形態、辨識度與完整度勇奪總冠軍，獲頒5萬元獎金。

埔里鎮公所第4年舉辦的台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞，首度移師國立暨大學生餐廳地下一樓舉辦，今日開幕將展至3月8日，今年除了219件作品參賽創紀錄，也以「植物Ｘ畫作Ｘ藝術對話」為核心概念，由台灣植物學藝術協會會員，將歷屆得獎作品繪製成如同真品的植物科學畫作，透過藝術創作以另一種角度來欣賞植物之美。

今年參賽的植物分5組，A組天南星科有36株、B組鳳梨及龍舌蘭科43株、C組蕨類植物共70株、D組斑葉植物41株、E組豬籠草等其他觀葉植物有29株，219株分組比美，各組冠軍可獲獎金1萬元，設置「最佳交配獎勵賞」，獎勵表現優異的觀葉植物交配新品種。

葉宗翰栽種多年的「Green Wall（綠牆）」品種鹿角蕨獲總冠軍。評審強調，該品種鹿角蕨特色是葉脈紋路特別，葉幅寬廣，葉宗翰參賽作品不管葉脈紋、葉幅或是植株整體形態、辨識度及完整度均優，榮獲今年總冠軍及5萬元獎金，其他各組冠軍獎金1萬元，各組也設置「最佳交配獎勵賞」，獎勵表現優異的觀葉植物交配新品種。

葉宗翰（中）勇奪2026台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞總冠軍，埔里鎮長廖志城（左）頒發5萬元獎金。（埔里鎮公所提供）

2026台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞蕨類植物分組冠軍作品體型碩大。（埔里鎮公所提供）

台灣熱帶雨林暨觀葉植物大賞6日在國立暨南國際大學開幕，將展至8日。（埔里鎮公所提供）

