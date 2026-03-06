北、東溼冷到下週二 3000公尺高山有機會降雪

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

溼冷天氣會持續到下週二！中央氣象署預報，明、後假日持續受東北季風影響，北部、東北部仍有局部短暫雨，8日白天才減弱，但下週一又迎來另波東北季風，迎風面會有大雨，且3000公尺以上高山有機會降雪。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天到週日的清晨仍會受到東北季風影響，要直到週日白天起東北季風才減弱，北部及東北部氣溫稍回升。他指出，明天大台北、基隆北海岸、東北部及東部地區仍有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

「下週一（9日）又有另一波東北季風增強，迎風面更又注意大雨」，黃恩鴻表示，下週一這波東北季風帶來的水氣較多，北部、東北部和東部都有雨，特別是下週一這天，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部較大雨勢，要到下週三（11日）才減弱，天氣回穩。

黃恩鴻指出，下週四（12日）又有一波東北季風增強，會持續影響幾天，但下週四這波東北季風挾帶的水氣較少，偏乾冷的天氣型態，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來兩週大致受東北季風影響，東北季風增強期間北部及東北部氣溫較涼，其它地區早晚涼，其它時間氣溫回升。

降雨方面，模式預測，迎風面的東半部及北部有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴的天氣。氣象署提醒，春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，請隨時留意氣象署最新預報資訊。

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

