為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北、東溼冷到下週二 3000公尺高山有機會降雪

    2026/03/06 18:23 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    溼冷天氣會持續到下週二！中央氣象署預報，明、後假日持續受東北季風影響，北部、東北部仍有局部短暫雨，8日白天才減弱，但下週一又迎來另波東北季風，迎風面會有大雨，且3000公尺以上高山有機會降雪。

    氣象署預報員黃恩鴻表示，明天到週日的清晨仍會受到東北季風影響，要直到週日白天起東北季風才減弱，北部及東北部氣溫稍回升。他指出，明天大台北、基隆北海岸、東北部及東部地區仍有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    「下週一（9日）又有另一波東北季風增強，迎風面更又注意大雨」，黃恩鴻表示，下週一這波東北季風帶來的水氣較多，北部、東北部和東部都有雨，特別是下週一這天，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部較大雨勢，要到下週三（11日）才減弱，天氣回穩。

    黃恩鴻指出，下週四（12日）又有一波東北季風增強，會持續影響幾天，但下週四這波東北季風挾帶的水氣較少，偏乾冷的天氣型態，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。

    氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來兩週大致受東北季風影響，東北季風增強期間北部及東北部氣溫較涼，其它地區早晚涼，其它時間氣溫回升。

    降雨方面，模式預測，迎風面的東半部及北部有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴的天氣。氣象署提醒，春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，請隨時留意氣象署最新預報資訊。

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播