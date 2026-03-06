為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    仁王護國祈福大法會 3000僧眾齊誦為台灣祝禱

    2026/03/06 19:02 記者葉永騫／屏東報導
    屏東全球佛教聯合會館隆重舉行「115年度仁王護國息災祈福大法會」。（屏東縣佛教會提供）

    屏東全球佛教聯合會館隆重舉行「115年度仁王護國息災祈福大法會」。（屏東縣佛教會提供）

    中國佛教會、屏東縣佛教會等佛教團體今天（6日）在屏東全球佛教聯合會館舉行「115年度仁王護國息災祈福大法會」，中國佛教會理事長心茂法師、副理事長見引法師等人帶領3000名來自全台僧眾虔誠祈福，祝禱台灣國家安定、社會祥和，人民平安幸福，並宣讀總統、副總統致電賀文，表達對法會的重視與祝福，參與這場盛會的包括內政部宗教及禮制司長林振祿、屏東縣副縣長鄞鳳蘭、前內政部長余政憲等人。

    心茂法師說明，「仁王護國法會」自古即為佛教祈願國家安穩、百姓安樂的重要法會，透過誦經持咒與發願行善，不僅能淨化人心，更能匯聚社會善念，為國家與社會帶來祥和與安定。

    內政部司長林振祿說，去年南部風災及花蓮堰塞湖事件，感謝中國佛教會第一時間投入救災與關懷行動，為受災民眾提供即時協助。

    副縣長鄞鳳蘭指出，佛教長期以慈悲精神關懷社會、推動公益，對社會穩定具有深遠影響，尤其是屏東縣佛教會理事長見引法師長期在屏東團結十方力量，以慈悲心投入宗教弘法與社會服務，不論是社會福利或公益活動都能看到其身影，期盼透過本次法會功德迴向，讓民眾遠離災難、社會更加祥和穩定。

    見引法師說，這項法會在台灣舉辦已超過60年，每年於農曆正月十八舉行，目的即是為台灣祈福、為社會祈願和平，期盼功德迴向國家國運昌隆、風調雨順、世界和平、干戈永息、百姓安樂。

    這場大法會特別恭請多位高僧大德主法。（屏東縣佛教會提供）

    這場大法會特別恭請多位高僧大德主法。（屏東縣佛教會提供）

    中國佛教會理事長心茂法師（左二）屏東縣副縣長鄞鳳蘭（左三）、副理事長見引法師（右二）感謝法師與信眾共同為台灣祈福。（屏東縣佛教會提供）

    中國佛教會理事長心茂法師（左二）屏東縣副縣長鄞鳳蘭（左三）、副理事長見引法師（右二）感謝法師與信眾共同為台灣祈福。（屏東縣佛教會提供）

