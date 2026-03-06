為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    紫藤花苞探枝頭！ 嘉義瑞里「紫色山城」最佳賞花期曝光

    2026/03/06 17:58 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣梅山鄉瑞里紫藤花季即將登場。（黃源明提供）

    嘉義縣梅山鄉瑞里紫藤花季即將登場。（黃源明提供）

    嘉義縣梅山鄉「紫色山城」瑞里紫藤花苞已悄悄探出枝頭，目前花況約1至2成，預計3月中旬迎來最佳賞花時節，淡紫色花海將為瑞里山城增添浪漫景致，可以開始安排紫藤花遊程了。

    嘉義縣文化觀光局表示，沿著嘉166縣道瑞里段周邊有數十處觀賞紫藤花景點，也讓瑞里博得「紫色山城」美名，值得專程上山賞花旅遊，保證不虛此行。推薦旅人在瑞里留宿一晚，以慢節奏體會山城的人文風情與自然風光，在高山咖啡茶香之中感受山林靜謐。

    文觀局說，瑞里特色旅宿選擇多元，包括地中海異國風的「青葉山莊」、歐洲城堡風格「高帝園茶業民宿」、溫馨樸實的小木屋建築「阿漢的家」、可遠眺茶園景致的「山間茶墅民宿」、以及庭院裡種滿紫藤、彷彿夢境般的「阿喜紫藤民宿」、可品茗賞景的「明月大船的家民宿二館」、能邊喝咖啡邊欣賞紫藤花串的「瑞里印象民宿」及「瑞里茶壺民宿」等。

    文觀局指出，3月的瑞里除了紫藤花海，周邊山林也有許多自然景觀，沿著166縣道可順遊「觀音瀑布」；或走訪有仁壽第一美景之稱的「雲潭瀑布」，欣賞飛瀑流泉之美；走進「圓潭生態園區」呼吸林間清新空氣，觀察豐富生態樣貌。喜愛健行的朋友可以挑戰「太興岩步道」、「青年嶺步道」，沿途欣賞翠綠山巒；竹影搖曳的「綠色隧道」寬敞平坦，宛如走入武俠電影場景；茶園間的「瑞峰珍愛步道」綠意綿延，步道終點的1314觀景台可遠眺層層茶海與群峰景色。

    嘉義縣梅山鄉瑞里紫藤花季賞花指南。（嘉義縣文觀局提供）

    嘉義縣梅山鄉瑞里紫藤花季賞花指南。（嘉義縣文觀局提供）

    瑞里阿喜紫藤民宿最新花況。（嘉義縣文觀局提供）

    瑞里阿喜紫藤民宿最新花況。（嘉義縣文觀局提供）

    「紫色山城」的綠色隧道。（嘉義縣文觀局提供）

    「紫色山城」的綠色隧道。（嘉義縣文觀局提供）

    綠意綿延的瑞峰珍愛步道。（嘉義縣文觀局提供）

    綠意綿延的瑞峰珍愛步道。（嘉義縣文觀局提供）

