桃捷綠線延伸中壢土建標要流標4~5次才能調漲 彭俊豪批市府沒有擔當

桃園市政府針對「捷運綠線延伸中壢段」工程進行招標，其中機電標5次流標，預算金額調高8成；至於土建標也流標1次，捷工局預估要流標4到5次才能調高預算。對此，市議員彭俊豪痛批官員沒有擔當，機電標流標後，參考台中捷運預算調高8成，土建標也應該一併調整，而不是要流標5次以後再調整，機電、土建招標作業曠日廢時，預估工程至少延後一年。

捷工局副總工程司魏光譽表示，公共工程委員會對於捷運預算調整要求非常嚴謹，市府必須以各種手段吸引廠商，例如放寬施工期限等，確定多次流標後才能提高預算，因此預估要流標4到5次才能調漲金額；此外，捷運工程局長劉慶豐多次在議會質詢時表示，即使一再流標還是要進行這樣的程序，畢竟他要保護同仁，否則動輒遭審計處、監察院甚至檢調約談，同仁也沒有辦法安心；此外，捷運預算包含中央、地方分攤比例，驟然增加預算也必須經過一定程序，否則中央不買單，地方也受不了。

彭俊豪表示，前總統蔡英文任內推動前瞻建設，桃園在軌道建設部分共爭取捷運綠線、綠線延伸中壢及鐵路地下化；如今捷運綠線、鐵路地下化已陸續施工並調高預算，其中鐵路地下化至少調高7成，捷運綠線延伸中壢段工程最晚動工，調漲是必然的事情，既然如此，無論機電、土建價格根本就是完全脫離市場行情，機電標流標5次才調高價格，如今土建又要重複同樣的事情，根本是浪費時間、人力。

