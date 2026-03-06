這顏色護照「動森島民」不敢撿 網狂喊：別碰

有網友看到遺落的中國護照，發文問網友，網友一致建議「不要碰」；示意圖。（彭博社資料照）

台灣人出門在外如果看到護照、錢包掉了，習慣發在社群平台「Threads」給動森島民出任務。近日網友貼出「豬肝紅中國護照」在桌子上的照片，配文「請Ven這是誰的護照亂亂丟？」，網友異口同聲「不要亂撿」、「不要碰」、「台灣人不敢撿的東西出現了」。

社群平台「Threads」經常可以滑到台灣人在世界各地「接任務」的貼文，不過這本「中國護照」讓留言區網友一致建議原PO「別碰」。不料只是發文「Ven」一下，就被中國人截圖搬運至小紅書，惡意揣測「原PO對中國護照做不好的事情」，甚至懷疑原PO故意在引流、蹭流量，絲毫不懂「助人為本」。

留言區網友紛紛指出「台灣人都知道，掉在外面又紅紅的東西不要亂撿」、「磁場不好的東西不要碰」、「千萬別碰，他們很會誣賴」、「這個不是支線任務是陷阱」、「千萬不要碰，會碰瓷，反咬你說偷他的護照」、「動森島民不要接這無意義的任務」、「還好原PO沒碰，在小紅書上已被造謠了」。

貼文被搬運至中國社群平台「小紅書」。（圖擷取自社群平台「Threads」）

