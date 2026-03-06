製造業移工留才久用方案宣導 助攻企業強化人力與產業韌性

勞動力發展署移工留才久用服務中心與移民署中區事務大隊新竹縣服務站，今天聯合舉辦「製造業移工留才久用方案宣導暨跨國勞動力精進方案及公平招募指引」說明會。（新竹縣服務站提供）

勞動力發展署移工留才久用服務中心與移民署中區事務大隊新竹縣服務站，今天聯合舉辦「製造業移工留才久用方案宣導暨跨國勞動力精進方案及公平招募指引」說明會，跨部會合作，解析資深移工轉任外國技術人力的效益與申請流程，期盼企業能留住優秀人才，共同強化產業長期發展韌性。

新竹縣服務站主任鄭曉慧說，新竹縣現有3萬6千餘名移工，是維持地方產業運作與社會照顧不可或缺的穩定力量。這場說明會主要是因應全球人才競爭及國內產業結構轉型，除了政策宣導外，還邀請企業現場分享製造業移工留才久用的成功案例，希望藉由意見交流與綜合座談，掌握第一線實務需求。

移民署人員也在現場提供相關居留法令諮詢服務，向企業說明外國技術人力居留、依親及久任後申請永久居留的資訊，並宣導防制人口販運。多位與會業者說，透過這場說明會，能更精確地掌握留才規範，清楚的指引流程有助於落實人才久用，讓人力配置與發展更具彈性。

新竹縣服務站指出，透過「移工留才久用方案」，可讓更多符合資格的移工轉任外國技術人力，彌補人力資源缺口。服務站進一步說明，外國技術人力在台從事工作滿5年，每年在台居留183天以上，工資達最低工資2倍以上或取得乙級以上技術士技能檢定，且無犯罪紀錄者，即可申請永久居留。#

新竹縣服務站指出，透過「移工留才久用方案」，可讓更多符合資格的移工轉任外國技術人力，彌補人力資源缺口。（新竹縣服務站提供）

