藥價不降恐違法？健保署：「依法不調降」必要時不排除修法

健保署今天說明有關健保藥價調整。（資料照）

政府研議「停止調降藥價三年」，引發外界質疑是否牴觸《全民健康保險法》。對此，健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，健保署目前是朝「依法不調降」方向研議，未來也將配合藥品供應韌性盤點結果，再決定具體作法，必要時不排除修法。

黃育文指出，近來政策討論核心在於強化國內藥品供應韌性。為配合國家藥物韌性整備計畫，行政院已挹注衛生福利部80.4億元，後續健保署將協同食藥署共同盤點，具供應韌性意義的藥品項目，並在現行法規架構下，朝不調降藥價的方向研議。

請繼續往下閱讀...

對於媒體追問「不調降藥價是否違法」？黃育文回應，健保署所有作為都必須依法行政，而「健保法」第46條授權保險人依市場交易情形合理調整藥品價格，重點在於「合理調整」，並未明文要求必須每年全面調降。她也強調，所謂研議方向是「不調降」，不是完全不調整，若有藥品因成本增加等因素導致不敷成本，廠商仍可依法向健保署申請調升價格，相關機制並未改變。

黃育文說明，今年2月25日公告的藥價調整結果，屬於先前藥價調查後既定程序，仍將依原規劃上路，與此次朝不調降方向研議的政策屬於不同階段。她表示，這次公告的114年藥價調整結果，調整金額為36.15億元、調整項目2343項，較前一年的48.51億元、3184項更低，調整金額與項目數均為歷年最低。

健保署也指出，自2013年起試辦藥品費用支出目標制（Drug Expenditure Target, DET），每年依市場交易情況辦理藥價調查及調整，今年除整體調整規模縮小外，也特別針對必要藥品、抗生素及胰島素等重要藥品給予價格保障，以兼顧健保財務與臨床供藥穩定。

不過，面對媒體一再追問現行法規下究竟何種情況可做到「依法不調降」？黃育文未進一步舉例說明，僅重申目前仍須先與食藥署盤點供應韌性相關藥品項目，待範圍與影響面更清楚後，才有辦法提出更具體策略。

她表示，供應韌性不一定只是單一品項問題，也可能牽動整體供應鏈，因此須待盤點完成後，才能判斷涵蓋範圍究竟是部分藥品或更大範圍。

對於未來是否可能修法？黃育文表示，現階段仍以在現行法架構下研議為優先，但若盤點後發現部分措施無法完全透過現行制度處理，必要時也不排除修法。至於是否意味藥價調查機制可能調整，她則未正面回應，僅強調目前政策主軸仍是因應供應韌性需求，朝「依法不調降」方向處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法