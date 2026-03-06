雲林首棟中央社宅3/9招租 位處斗六精華地段最低月租4000多元

雲林首棟中央社宅「斗六好室」位處斗六市精華區，將從3月9日起招租。（記者黃淑莉攝）

雲林縣第一棟中央社會住宅「斗六好室」招租將從3月9日至4月7日受理申請，位處斗六市區精華地段，鄰近有學校、公園、醫院、運動中心，租金約目前斗六租屋行情8折左右，最低每月4000多元。

斗六好室位在斗六市莊敬路與六合街，2022年由前總統蔡英文主持動土，為地上10樓、地下2樓，共有96戶對外招租，包含套房68戶、二房22戶、三房6戶，配有節能冷氣、熱水器，並規畫店鋪、日照中心、社區空間及汽機車停車位，保留20%戶數提供新婚2年內及育有學齡前子女的婚育家庭，保留8%給軍警消人員及6%給斗六市民。

雲林縣府建設處長廖政彥指出，斗六好室位在雲林溪生態水岸旁，鄰近斗六車站商圈，附近有成大醫院斗六分院、鎮南國小、國民運動中心及斗六藝術水岸園區，經濟、文教、休憩與醫療資源兼備，且交通便利。

廖政彥說，斗六好室租金含管理費，依家庭所得條件分級收費，一般戶為例，租金約6910元至1萬7520元，中低收入戶約4080元至1萬450元，約為目前斗六租屋行情的8、9折。

廖政彥表示，為讓民眾能就近獲取斗六好室社宅招租資訊，縣府與國家住宅及都市更新中心在縣府親民大廳建設處社會住宅申請窗口設置服務據點，民眾可多利用，3月9日至4月7日受理申請，6月8日寄發審查結果書面通知，6月30日公開抽籤及公告結果，起租首日為9月1日，相關資訊請上國家住都中心「安居好室入口網」查詢：https://www.socialhousing.tw或洽諮詢專線02-89791799。

