每天聽到飛彈警報聲響！美伊衝突延燒 第3架杜拜班機抵台

旅行團團員表示，平安回台「很高興，出運了！」（記者劉信德攝）

美國與以色列自2月28日聯手對伊朗發動大規模空襲後，中東多國空域關閉，國際航班大亂。經過數日緊張局勢，杜拜機場逐步恢復有限度運作，阿聯酋航空今（6）日第3架從杜拜飛返台灣的班機EK-366，已於下午3時38分順利降落桃園國際機場。

多名旅客下機後分享滯留杜拜期間的混亂驚險。一位呂先生表示，他原本計畫轉機前往歐洲，卻在杜拜遭遇戰事爆發，每天聽到飛彈警報聲響，深怕無法返國。駐杜拜辦事處原安排陸路經阿曼轉機的撤離方案，但耗時較長，他連續多趟奔波機場搶票，才終於搭上今日這班機，「好險趕上了，真的鬆了一大口氣」。

另有歷劫歸來的旅行團團員下機後拿著收到的蘋果酥開心的拍照留念，並表示此行是去埃及旅遊，在杜拜遇上防空警報，幸好只延誤一天就順利返台，並表示平安回台「很高興，出運了！」

根據外交部統計，本架班機共搭載399人，包括國人225人、外籍人士144人（其中87人為轉機旅客），以及機組員30人。團體旅客約53人，分別為旅天下旅行社1團39人，以及雄獅旅行社1團部分團員14人。

外交部領事事務局桃園機場辦事處主任李盈興代表接機，並準備400份象徵「平安回家」的蘋果酥，逐一贈送給機組人員與所有旅客，表達慰問與歡迎之意。

繼4日首架及5日第2架班機抵達後，今日這架班機已是美伊衝突爆發後，第3架從杜拜載運台灣旅客返國的商業航班。

外交部領事事務局桃園機場辦事處主任李盈興（左）代表接機，並準備400份象徵「平安回家」的蘋果酥，逐一贈送給機組人員與所有旅客，（記者劉信德攝）

