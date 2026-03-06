為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    AI助教進駐大學課堂提升學習成效 獲教育部肯定

    2026/03/06 16:45 記者林曉雲／台北報導
    教育部次長朱俊彰表示，180件計畫自眾多成果中脫穎而出，展現大專校院教師在教學創新與教學實踐研究上的能量。（教育部提供）

    教育部次長朱俊彰表示，180件計畫自眾多成果中脫穎而出，展現大專校院教師在教學創新與教學實踐研究上的能量。（教育部提供）

    大學課堂也導入人工智慧（AI）輔助教學。國立台北教育大學助理教授游志弘在「跨平台網頁設計」課程中，導入人工智慧聊天機器人與配對程式設計（Pair Programming）教學，協助大一學生克服程式除錯困難與學習信心不足問題，提升程式設計與網頁開發能力；朝陽科技大學副教授許哲瑜整合生成式人工智慧（AIGC）與XR技術於課程實踐，並結合永續發展目標（SDGs）議題，今（6）日皆獲教育部「教學實踐研究績優計畫」肯定。

    教育部次長朱俊彰表示，2024年度教學實踐研究計畫已執行期滿，並辦理6場成果交流會議，吸引超過1900位計畫主持人線上分享成果，經審查後，共有180件計畫自眾多成果中脫穎而出，展現大專校院教師在教學創新與教學實踐研究上的能量。

    朱俊彰指出，教學實踐研究計畫自2018年推動以來，以強化學生素養能力、改善學用落差為核心目標，同時協助教師發展專業教學能力，建立教學與研究並重的高教環境，近年除逐步擴大補助件數，也建構區域基地學校網絡，並提升教研人員待遇、開放聘用博士生擔任研究或教學助理，以回應教學現場需求。

    獲選的績優計畫呈現多元創新特色，國立成功大學教授洪菁霞以Matterport平台建置台南古蹟數位環景無障礙導覽地圖，透過實地勘查、全景拍攝與3D建模等方式，與身障特派員合作盤點古蹟無障礙設施，打造可線上分享的沉浸式導覽體驗；國立中正大學助理教授童信智則將課程結合原住民族知識體系與傳統學習方式，深化學生對原住民族文化的理解。

    此外，華梵大學助理教授沈裕融以出版實作「崩山誌」為課程核心，透過田野觀察與編輯創作培養學生感知能力與批判思維；國立清華大學副教授許瀞文則在「人類學與當代都市」課程中導入多感官觀察與多元紀錄方式，引導學生重新理解都市文化與社會差異。

    教育部表示，未來將持續深化教學實踐研究推動機制，「教學實踐研究」期刊已於去（2025）年底通過國科會評比，列為第三級期刊，提供教師穩定且具公信力的研究發表平台，並持續更新多元升等審查人才名單，鼓勵更多教師投入教學創新，共同促進我國高等教育發展。

    教育部「教學實踐研究績優計畫」共有180位獲獎大專學者。（教育部提供）

    教育部「教學實踐研究績優計畫」共有180位獲獎大專學者。（教育部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播